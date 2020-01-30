مجلس ناحية تل رفعت يدين استمرار الاحتلال التركي بارتكاب المجازر بحق أطفال الناحية

وتجمع العشرات من أهالي ناحية تل رفعت ومهجّري عفرين وأعضاء من مجلس ناحية تل رفعت ومجلس عفرين في تل رفعت، مكان سقوط القذيفة التي راح ضحيتها طفل لا يتجاوز الخامسة من عمره وأصيب آخر بجراح يوم أمس الأربعاء، ورفع المجتمعون صور مجزرة ناحية تل رفعت التي حصلت بتاريخ 2-12-2019 والتي راح ضحيتها 10 مدنيين بينهم 8 أطفال بقصف الاحتلال التركي.

وقرئ البيان من قبل العضو في مجلس ناحية تل رفعت عبد الله بهلول، وقال : "باسم مجلسي تل رفعت وعفرين وأهلها المقيمين من جميع المكونات في ناحية تل رفعت، ندين ونستنكر بأشد العبارات الانتهاكات الهمجية البربرية الأردوغانية ومرتزقته وما يمارسونه من جرائم حرب ومجازر بحق أطفالنا الأبرياء بعد احتلالهم للشمال السوري وهذه المجزرة الثانية التي تستهدف أطفالنا خلال مدة أقل من شهرين بناحية تل رفعت.

إن مجزرة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٩ والتي راح ضحيتها استشهاد طفل وإصابة آخر تضاف إلى سجل جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب السوري.

إن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية تحصل وتتكرر في ظل الصمت الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان والطفولة.

إننا أهالي تل رفعت بمختلف مكوناتها من مقيمين ونازحين نتحدى الصعاب وسنبقى صامدين في وجه جميع المخططات الاستعمارية التركية لأن غاية المحتل التركي تخويف الشعب لإفراغ المنطقة من السكان لتمرير مشروعه العثماني.

إن هذه القذائف التي تستهدف ناحية تل رفعت لا تميّز بين الكردي والعربي وإنما تستهدف وحدة الصف المتواجدة بين جميع المكونات القاطنة في ناحية تل رفعت وكذلك تستهدف أخوة الشعوب والتعايش المشترك بين الأهالي.

إن انهيار وانهزام المشروع العثماني الذي يستغل أزمة الشعب السوري لتمرير الميثاق الملي العثماني وسقوطه في إدلب التي كانت قلعة المرتزقة والإرهابيين وداعميهم فكان التعبير عن غضبهم وإفراغ نار حقدهم أن قصفوا المناطق الآهلة بالسكان في قرى مناطق الشهباء.

إننا ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للخروج عن صمتها واتخاذ مواقف تجاه هذه الإبادات بحق شعبنا في الشمال السوري عامةً وفي عفرين والشهباء خاصة والضغط على الدولة التركية للخروج من أراضينا المحتلة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لمحاسبة مجرمي الحرب وفق القانون الدولي كما ندعو الدولة السورية لاتخاذ مواقف جريئة تاريخية لإيجاد حل سوري سوري مع الإدارة الذاتية يُجنّب الشعب السوري هذه المؤامرات التي تستهدف وجود الشعب السوري ووحدة أراضيه".

عاشت مقاومة الشعوب في الشمال السوري عامةً وفي تل رفعت خاصةَ

عاشت مقاومة العصر والكرامة

الخزي والعار لقاتلي الأطفال".

ليختتم البيان بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومتي العصر والكرامة.

(ف إ/ل)

ANHA