مجلس مقاطعة كري سبي: نقدّم خدماتنا لـ 70 ألفاً من المهجّرين

وأحصى المجلس منذ بداية هجمات الاحتلال التركي على منطقتي سريه كانية وكري سبي المحتلتين أعداد المُهجّرين، وأماكن إقامتهم لسهولة تقديم الخدمات لهم، ونسّق مع مجلس الرقة المدني لبناء مخيم للمُهجّرين في الريف الشمالي لمدينة الرقة لإيواء من لم يتمكن من استئجار منزل، وسكن بشكل مؤقت عند أقارب له أو في المدارس.

وبحسب ما أحصى المجلس، فقد هُجّر 70 ألف مدنياً من مدينة كري سبي/تل أبيض وقراها المحتلة بعد أن احتلتها تركيا.

ويشرف المجلس حالياً وبشكل مباشر على أوضاع المُهجّرين داخل المخيم، وينسق مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم العون والمساعدات لهم.

وأُنشئ المخيم في 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي ويقطن فيه حالياً أكثر من 250 عائلة، والعدد في ازدياد، حيث من المقرر أن يستوعب كمرحلة أولى 1000 عائلة.

ويعمل مجلس المقاطعة المحلتة في الوقت الحالي بـ 10 لجان وهي "لجنة الشؤون الاجتماعية، البلديات، الاقتصاد، المرأة، التربية، الصحة، الحماية، الشبيبة، الثقافة والفن، لجنة العدالة"، بالإضافة إلى تشكيلهم لجنة لمتابعة أعمال المجلس، والخدمات المقدمة للمُهجّرين خارج وداخل المخيم.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي المحتلة حميد العبد" المجلس يتابع عمله بالوتيرة المعتادة من حيث مراقبة الأفران، وتوزيع البذور، ومادة الوقود للمزارعين، كما وقدّم بالتنسيق مع الإدارة الذاتية مادة التدفئة لكافة المُهجّرين من المقاطعة بالمجان، بمخصص قدره 200 لتر لكل عائلة.

وأضاف بأن المجلس مستمر في صرف الرواتب الشهرية لكافة الموظفين المُهجّرين، حتى الذين سكنوا في إدارات أخرى غير الرقة، أو من هم غير قائمين على رأس عملهم في الوقت الحاضر، وذلك لإعالة أسرهم في ظروف النزوح الصعبة التي يعيشونها حالياً.

وتقدر أعداد الموظفين المُهجّرين من مناطق كري سبي وريفها بـ 3200 موظفاً بحسب إحصائيات مجلس المقاطعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة اتخذ من ناحية عين عيسى مقراً لعمله بعد احتلال المقاطعة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، إثر هجومه على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلاله مدينتي سري كانيه و كري سبي.

(ج)

ANHA