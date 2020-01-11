مجلس عوائل الشهداء يعلن سجل الشهيد نورس طبقة

عقب الإعلان عن سجله، قدّم عدد من أهالي الطبقة برفقة وفد من مجلس الطبقة العسكري، ومجلس الطبقة المدني، ومجلس عوائل الشهداء، واجب العزاء لذوي الشهيد نورس الحمد الذي استشهد في الـ 28 من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بالطبقة موسى العثمان كلمة أكد فيها أن دماء الشهداء في أعلى مراتب القدسية، ولا يمكن المساومة عليها أبداً، "فهم الذين وهبونا الحياة الكريمة التي نعيشها اليوم، وهم الخالدون الذين سيبقى ذكرهم على مر الزمان كأيقونة للفداء والتضحية".

وبدورها ألقت العضوة في لجنة العلاقات بإدارة المرأة في الطبقة نجمة العبد كلمة، أثنت فيها على تضحيات الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم فداء لتراب الوطن، وقدموا أغلى ما يملكون، لنعيش بحرية وكرامة.

وبعد انتهاء الكلمات قدمت العضوة في مجلس عوائل الشهداء أمينة عبد الرزاق وثيقة الشهيد لذويه، وسط الهتافات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(غ م/م)

ANHA