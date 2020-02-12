مجلس عوائل الشهداء بعين عيسى يستنكر الاعتداء على أضرحة الشهداء في كري سبي

استنكرت العضوة في مجلس عوائل الشهداء في عين عيسى صالحة أحمي قيام مرتزقة جيش الاحتلال التركي بهدم شواهد أضرحة الشهداء في مزار الشهيد محمود طعمة في قرية تنهوزة الواقعة على بعد 10 كيلو متر غرب مدينة كري سبي.

وقالت صالحة أحمي: "إن هذا العمل هو استفزاز لكافة مكونات الشعب الموجودة في المنطقة لأن هذا المزار دُفن فيه ابن العربي والكردي والأرمني الذين حرروا أرضهم من الإرهاب ودافعوا عنها بأرواحهم ليعيش أهلهم بحرية وكرامة".

وختمت حديثها بمناشدة المجتمع الدولي للضغط على تركيا لإيقاف ممارسات مرتزقتها بحق أبناء المنطقة ومقدساتهم.

ويضم مزار الشهيد محمود طعمة أضرحة مئات الشهداء من أبناء مقاطعة كري سبي/ تل أبيض ممن استشهدوا خلال مشاركتهم في معارك تحرير المقاطعة من داعش، والذين شاركوا في تحرير مدن منبج والرقة ودير الزور.

وكانت وكالتنا قد حصلت على صور تظهر اعتداء مرتزقة الاحتلال التركي على أضرحة الشهداء في مزار الشهيد محمود طعمة في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة إثر هجوم شنته تركيا على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

(ج)

ANHA