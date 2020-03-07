مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا يدعو إلى توحيد جهود النساء في العالم لنشر السلام

وأصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بياناً كتابياً بالتزامن مع الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.

البيان هنأ بداية كافة نساء العالم بهذه المناسبة، كما استذكر "كافة الشهيدات الطليعيات اللواتي تركن بصماتهن على صفحات تاريخ نضال حرية المرأة أمثال (روزا لوكسمبورغ, كلارا زنكين , ليلى قاسم, سارة, ليكرين, آرين , بارين, هفرين)".

وأضاف البيان "إن استذكار هذا اليوم هو استذكار للميراث النضالي للمرأة وإكمال لمسيرتها النضالية، لأن الدور الريادي الذي قامت به في كل نواحي الحياة يشهد لها ويجعلها محط أنظار كل القوى الاستبدادية والاستعمارية، لتنال القسم الأكبر من الاضطهاد في ظل الصراعات الدائرة على مر التاريخ والتي لاتزال مستمرة وظهرت بشكل واضح خلال أعوام الثورة السورية، التي تحولت إلى أزمة عالمية نتيجة تدخل معظم الدول الإقليمية والعالمية لخدمة مصالحها على حساب الشعب السوري والضحية الأولى كانت المرأة حيث تعرضت لشتى أنواع العنف والاضطهاد على يد الجماعات التكفيرية والسلفية وبشكل خاص في مناطق شمال وشرق سوريا ".

ونوه البيان إلى أن المرأة في شمال وشرق سوريا "أصبحت صانعة للحرية والحياة فقد أثبتت نفسها وخلال أعوام الثورة التسع أنها صاحبة إرادة قوية واستطاعت تنظيم جهودها في مختلف مجالات الحياة السياسية منها والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية مكتسباتها وإنجازاتها , وهي تخوض ثورة التغيير والانتقال من المجتمع السلطوي العبودي إلى المجتمع الديمقراطي الحر".

ودعا مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا في ختام بيانه إلى "ضرورة توحيد جهود المرأة في كل بقاع العالم لوقف نزيف الدم ونشر السلام وحماية المنجزات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا ".