مجلس الرقة العسكري يخرّج دورة عسكرية جديدة

الدورة التي استمرت 45 يوماً، جاءت لتعزيز أمن وحماية المنطقة وخاصة بعد العدوان التركي المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا. وتلقى المقاتلون خلالها دورساً سياسية، وعسكرية مختلفة، منها كيفية استخدام الأسلحة، وغيرها من الفنون القتالية.

مراسم التخريج بدأت بعرض عسكري، قدّمه المقاتلون أمام الحضور من مؤسسات مجلس الرقة المدني، ومجلس الرقة العسكري، وقيادات في قوات سورية الديمقراطية، وعدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

وأشار القيادي في مجلس الرقة العسكري عبدو رقة خلال كلمة ألقاها خلال المراسم إلى الدور الكبير، والمسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين في حماية الأرض والشعب من أي خطر.

وأضاف عبدو رقة "إن انضمامكم لصفوف مجلس الرقة العسكري، يؤكّد للعالم أجمع بأننا شعب متكاتف، ومستعد للتصدي لأية قوة تعتدي على أرضنا، وتريد النيل من مشروعنا الديمقراطي، وخاصةً الاحتلال التركي الغاشم ".

بعد ذلك أدى المقاتلون المتخرّجون القَسم العسكري أمام الحضور، وعاهدوا باسترجاع كافة المناطق التي احتلتها تركيا ومرتزقتها، والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

والجدير بالذكر أن الشهيد" قورتاي آمد" الذي حملت الدورة اسمه، استشهد أثناء مشاركته في مقاومة الكرامة في ناحية عين عيسى.

(ح م)

ANHA