مثقفو وساسة عفرين: الوحدة الكردية ضرورة مرحلية لوقف الإبادة

في ظل ما يتعرض له الكرد من حملات إبادة ممنهجة على المستوى السياسي, الثقافي والطبيعي باتت الوحدة الوطنية مطلباً ملحّاً، وضرورة مفروضة على جميع الأحزاب والقوى الكردستانية لمنع هذه الإبادة.

وكثُر مؤخراً الحديث عن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، وجاءت العديد من المبادرات لهذا الهدف ، لكن لم يكتب لأي منها النجاح حتى الآن, وذلك لأسباب عدة, أوضحها التدخلات الخارجية التي تسعى بكل قوة إلى إبادة الكرد.

حول هذه المبادرات استطلع مراسل وكالة أنبار هاوار آراء المثقفين والسياسيين الكرد، الذين أكدوا على أهمية وحدة الصف الكردي.

عضو هيئة اتحاد المثقفين فيدان محمد قال: "وحدة الصف الكردي هو مكسب وطني، وضرورة هامة على الساحة السياسية، كما أنها ضرورة لوقف نزيف الهجرة".

وتابعت: "لذلك لابد من بذل المزيد من الجهود العملية، وترتيب البيت الكردي، وحل الخلافات الداخلية للحدّ من التدخلات الخارجية, لمواجهة المشارع التي تستهدف الوجود الكردي، وعلى رأسها المشروع التركي في شمال سوريا".

بدوره شدّد عضو اتحاد مثقفي عفرين الكاتب محمد وليد على أهمية اتخاذ الخطوات العملية في هذا الجانب وقال: "في ظل ما يُفرض على الشعب الكردي من هجمات, ومجازر، ومحاولات إبادة, باتت الوحدة ضرورة ملحّة, فهي السبيل إلى إيقاف ما نتعرض له.

شعبنا ضحّى بآلاف الشهداء من أجل نيل حقوقه، والوحدة هي ضمان الحفاظ على ما تحقق بفضل هذه التضحيات ".

ودعا وليد كافة القوى والأطراف الكردية السياسية والمثقفين إلى التعاون، والعمل جنباً الى جنب من أجل تحقيق طموحات كل أبناء الشعب الكردي.

من جانبه أشار عضو حزب سوريا المستقبل محمد نور محمد إلى الأسباب التي تمنع تحقيق الوحدة وقال: "يجب على الأحزاب السياسية التي لجأت إلى الدولة التركية الفاشية أن تدرك أنها هي أكبر عدو للشعب الكردي، وهي التي تمنع تحقيق هذه الوحدة"

ودعا محمد الأحزاب الكردية إلى مراجعة سياساتها والبدء باتخاذ خطوات عملية لتحقيق الوحدة بالقول: "يجب على تلك الأطراف أن تنظر إلى نتائج سياساتها, وأن تأخذ العبرة من عفرين المحتلة, كما يجب الإسراع في اتخاذ خطوات عملية تؤدي إلى تحقيق الوحدة بعيداً عن الأجندات الإقليمية".

ANHA