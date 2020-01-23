مثقف كردي: المؤامرة لا زالت مستمرة والقائد موجود بيننا بأفكاره

قضية القائد أوجلان، وما يتعرض له في سجن إمرالي من ضغوطات وانتهاكات حقوقية تتمثل بفرض عزلة كاملة، باتت تشغل بال العديد من الأوساط الشعبية، ولم تعد هذه القضية مجرد قضية قائد ثوري معتقل، بل تجاوزت ذلك بكثير لتصبح قضية الشعوب المظلومة والمطالبة بالحرية. وبشكل خاص بعد أن حقق مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه أوجلان مكاسب كبيرة خلال ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وباتت شعوب المنطقة تتطلع إلى نظريات ورؤى أوجلان كسبيل للخلاص من الصراعات التي تفتك بشعوب المنطقة منذ قرون.

الكاتب والمثقف فرمز محمد رأى أن السبب الرئيسي للمؤامرة الدولية التي أدت إلى اعتقال أوجلان، هو خشية الأنظمة الرأسمالية من انتشار نهج حرية الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أن هذه الأفكار تدعو إلى التخلص من النظم الرأسمالية والقومية الحاكمة، وبناء نظم ديمقراطية تستند إلى التعايش المشترك وأخوة الشعوب.

هدف أوجلان نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط

ونوّه محمد إلى أن هدف القائد الكردي عبدالله أوجلان هو بناء مجتمع إنساني حرّ، ونشر الديمقراطية بين مجتمعات الشرق الأوسط لتجنب الصراعات والنزاعات التي تفتك بها، ولا زالت مستمرة حتى يومنا الراهن.

وأضاف "أفكار القائد كانت تنطوي على سبل الحل لتجنب هذه الصراعات، مما جعلها هدفاً للأنظمة المستبدة".

ثورة روج آفا تحققت بفضل توجيهات وأفكار أوجلان

وأكد فرمز محمد بأن ثورة روج آفا تحققت "بفضل أفكار وتوجيهات القائد عبدالله أوجلان"، وأضاف "عندما بدأت ثورة روج آفا طرح القائد من سجنه، مشروع الأمة الديمقراطية ودعا إلى بناء إدارة تستند إلى التعايش المشترك بين المجتمعات. وقد طبق الشعب في روج آفا توجيهات القائد، وبتلك الإرشادات انتصرت ثورة روج آفا وعلى أساس أفكاره نظّم الشعب نفسه".

المؤامرة لا زالت مستمرة والقائد موجود بيننا بأفكاره

محمد تطرق إلى ما يتعرض له الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، وبشكل خاص في روج آفا وشمال سوريا، والذي يتمثل باحتلال أراضي روج آفا وارتكاب المجازر بحق أهلها، وارتكاب مجازر إبادة عرقية، كما يحدث في عفرين وسريه كانيه وكري سبي، ما أدى إلى استمرار المؤامرة التي استهدفت الكرد وشعوب المنطقة في شخص القائد.

كما نوّه إلى أن أفكار أوجلان موجودة بين شعوب المنطقة، "من خلال تطبيق هذه الأفكار على أرض الواضع عبر تعزيز أخوة الشعوب والتعايش المشترك، واتباع نهج وأسلوب حياة القائد".

ودعا فرمز محمد إلى الالتزام بتوجيهات وأفكار القائد أوجلان، "من خلال تعزيز التنظيم ووحدة الصف، والعمل على بناء المؤسسات المجتمعية، وحماية مكتسبات الثورة، بهذا الشكل سوف نتمكن من إفشال المؤامرة، ونكتب تاريخاً جديداً".

(ك)

ANHA