متظاهرون: أوجلان هو طريق الحرية والنضال والحياة والعدالة الحقيقية

خرج، اليوم، المئات من أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، في تظاهرة حاشدة، مطالبين بالكشف الفوري عن صحة القائد أوجلان، بعد اندلاع حريق في جزيرة إمرالي، أمس الخميس، تحت شعار "سنكسر الأيدي التي تمس قائدنا".

وشارك في التظاهرة المئات من أهالي ناحية عامودا من أطفال، ونساء، وشيوخ ورجال، من جميع الطوائف والمكونات، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والإدارة الذاتية الديمقراطية، وعلماء الدين، وجهاء العشائر، والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي.

ورفع المتظاهرون خلال التظاهرة التي انطلقت من ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية والتي جابت شوارع الناحية وتوقفت في دوار المرأة الحرة، صور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كُتب عليها "سنكسر الأيدي التي تمس قائدنا"، و"الحرية للقائد أوجلان"، و"نطالب بزيارة المحاميين إلى إمرالي في أقصى سرعة".

لن تستطيعوا حجب شمسنا عنا

وهتف المتظاهرون بصوت واحد "لا حياة من دون القائد"، و"يجب معرفة وضع القائد فوراً"، و"تسقط الفاشية"، و "لن تستطيعوا حجب شمسنا عنا"، و"الحرية للقائد أوجلان".

وتحدث خلال التظاهرة باسم علماء الدين الإسلامي الشيخ محمد القادري، قال: "يقول الله تعالى في كتابه الشريف: (يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)؛ هذه الأقوال المباركة تنطبق على وضع القائد أوجلان".

وبيّن القادري: "مهما فعلوا من مؤامرات وانتهاكات من أجل إطفاء نور أوجلان وحجب فكره وفلسفته عن شعبه، فلن يستطيعوا ذلك ، لأن القائد هو طريق الحرية، والنضال، والحياة، والعدالة الحقيقية، وليست العدالة التي ينادي بها أعداء الأمة، والتي يخدعون بها الشعب".

وأوضح الشيخ القادري أن فكر وفلسفة أوجلان تحول إلى دم يجري في عروق كل شخص، مبيّناً: "أوجلان كتب التاريخ بشكل عادل، وأيقظ الملايين من سباتهم، وفضح ممارسات الدول الدكتاتورية والسلطوية الشوفينية التي قمعت ونكلت وطمست ونهبت حقوق الشعوب".

ومن جهتها أدانت واستنكرت عضوة مؤتمر ستار مرة زورو ممارسات الدولة التركية بحق القائد أوجلان، وطالبت بالكشف الفوري عن صحة القائد أوجلان بأقصى سرعة، وقالت: "الشعب لن يهدأ حتى يسمع خبر عن صحة القائد أوجلان.

وأشارت مرة زورو إلى أن الشعب الكردي ليس كما كان في السابق، ولن يقبل أن تمارسوا العنف ضد قائده، ولن تستطيعوا أن تقفوا أمام فكر وفلسفة القائد أوجلان.

وطالبت مرة زورو أمهات الشهداء، ألا يهدأن حتى سماع نبأ عن صحة القائد أوجلان، وقالت: "أوجلان شمسنا ولن يستطيع أحد حجب شمسنا، ونحن النساء فدائيات للقائد أوجلان"

(س ع/ أ ب)

ANHA