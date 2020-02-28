متظاهرون من على الحدود التركية:  سنكسر الأيدي التي تمس قائدنا

شارك في التظاهرة المئات من أهالي ناحية الدرباسية وناحية وزركان التابعة لمقاطعة الحسكة كباراً وصغاراً إلى جانب أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية الكردية في الدرباسية.

انطلقت التظاهرة من أمام مركز الشبيبة، وتوقفت مقابل الحدود الفاصلة بين تركيا وسوريا، رفع فيها المتظاهرون صور القائد أوجلان، ولافتات كتب عليها "سنكسر الأيدي التي تمس قائدنا"، و"الحرية للقائد أوجلان"، و"نطالب بزيارة المحامين إلى إمرالي في أقصى سرعة".

خلال التظاهرة ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في الدرباسية سليمان خليل كلمة قال فيها:" لا أحد يستطيع أن يحجب فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، ومهما فعلوا من مؤامرات وانتهاكات بحق شعبنا سنبقى نطالب بحريته ، وسنبقى في الساحات والشوارع حتى معرفة وضعه ولقاء المحامين به".

وأشار خليل في كلمته إلى أن الحريق الذي حصل يوم أمس هو استمرار لمؤامرة 15 شباط التي طالت القائد عبدالله أوجلان بمشاركة دولية.

وباسم مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية تحدثت العضوة عبير حسن، وأدانت مؤامرات وسياسات تركيا بحق القائد أوجلان قائلة: " نحن لن نهدأ، حتى نسمع خبراً عن القائد أوجلان.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُنادي بحرية القائد أوجلان.

(اح/س و)

ANHA