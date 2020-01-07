مبالغ ومشاريع ضخمة رُصدت لقطاع الطاقة في إقليم الجزيرة

وتسعى الإدارة الذاتية من خلال مصادر الطاقة التي تقع في مناطق انتشار إداراتها السبع إلى تأمين حاجة المواطنين من الطاقة, من خلال تأهيل مصادر الطاقة, وإعادة تأهيل وصيانه محطات تحويل, وصيانة شبكات النقل الرئيسية , وتوسيع نطاق تخديم الكهرباء استجابة للتوسع العمراني في المنطقة, وفي هذا السياق رصدت وكالة هاوار آلية عمل مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة.

ركّز مكتب الطاقة والاتصالات في خطة عمله لعام 2019 على جانب رئيسي: وهو تأمين الطاقة الكهربائية للإقليم, وتوسعة أقسامها الإدارية بما يتماشى مع توسع نطاق عملها في المناطق المحرّرة مؤخراً", لا سيما المناطق الجنوبية لمقاطعة الحسكة, في مسعى منها لتأمين الطاقة للمواطنين في المنطقة، وتجاوز الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها الهيئة خلال عام 2018.

ومن المشاريع الاستراتيجية التي نفذها مكتب الطاقة والاتصالات خلال العام المنصرم 2019 في مجال الطاقة الكهربائية ,هي تشغيل العنفة السادسة , والعمل على إعادة تأهيل العنفة الثانية، و العمل على تشغيل العنفة السابعة، في مشروع توليد الطاقة الكهربائية في السويدية، شرق إقليم الجزيرة, وإنشاء محطة توليد وتحويل الطاقة الكهربائية في حقل الجبسة, وإنشاء 70 مركز تحويل خاص في المدن والبلدات, وتبديل أكثر من 35 محولة كهربائية تحت بند تحسين ظروف الاستثمار,

بالإضافة لتجهيز 15 مركز تحويل جديد نتيجة التوسع الطبيعي لمدن إقليم الجزيرة وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في مناطق جنوبي مقاطعة الحسكة.

وعن النفقات والواردات لمكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة، وعن ميزانية عام 2019، بين نفقات إدارية ونفقات استثمارية, إلى جانب واردات الجباية , حسب سجلات المالية للمكتب , فقد وصلت النفقات إلى حوالي 100 مليون و616 ألف, و 800 دولار, وواردات وصلت إلى حوالي مليون و 260 و 200 دولار أمريكي, تحملت خسارتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وعن أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة قالت الرئيسة المشتركة للهيئة آهين سويد " ضعف خطوط نقل استجرار الطاقة من السدود الواردة الى الإقليم, بالإضافة الى تعرض الشبكة إلى العديد من أعمال التخريب الممنهجة، من قبل بعض الأطراف بهدف السرقة, وأخرى لا تزال مجهولة, وصعوبة تأمين قطع التبديل الأساسية لمحطات توليد الطاقة".

ويستعد المكتب حالياً، ضمن خطة عملها لعام 2020 في إقليم الجزيرة المطروحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى استكمال مشاريعها الجارية التنفيذ, ومشاريع جديدة أهمها " إعادة تأهيل محطات تحويل الحسكة, تل حميس, تل أحمد", إنشاء 25 مركز تحويل جديد في مدن وبلدات المقاطعة, تبديل خطوط جر الطاقة من السدود إلى محطات التحويل في الإقليم, بكلفة تقديرية تصل الى حوالي 4 مليون و603 ألف دولار أمريكي.

ورغم الصعوبات والهجمات التي تتعرض لها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا, تستمر الإدارة الذاتية إلى جانب تنظيم المجتمع في تأمين الخدمات الرئيسية للمنطقة, عبر مشاريع خدمية متعددة منها الإسعافية وأخرى استراتيجية, ومن ضمنها والأهم هي الطاقة والاتصالات.

(د ج)

ANHA