رغم الهجمات المتواصلة الّتي تتعرّض لها أرياف كري سبي وعين عيسى، إلّا أنّ الرّياضيّين قالوا كلمتهم: "حصاركم لن يكسرنا".

رياضيّو كري سبي وعين عسى عبّروا عن موقفهم عبر مباراة ودّية جمعت فريقي أهلي كوبني وشباب تل أبيض على ملعب مدينة عين عيسى.

وقبل بداية المبارأة أُلقِي بيانٌ باسم رياضيّي إقليم الفرات قرأه لاعب فريق أهالي كوباني مظلوم حمو أدان فيه العدوان التّركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكّد على الصّمود والمقاومة في وجه الممارسات التّركيّة من خلال "الاستمرار في الدّفاع المشروع عن الوطن والأرض".

وطالب الرّياضيّون "الأمم المتّحدة ومجلس الأمن بتأمين عودة آمنة للمهجّرين قسرياً إلى ديارهم بضمانة دوليّة".

ومن ثمّ انطلقت المباراة الودّية بين الفريقين المتباريين، لتنتهي بفوز فريق شباب تل أبيض بـ 3 أهداف مقابل هدفين لفريق أهلي كوباني.

وعلى هامش المباراة أشار الرّئيس المُشترك للجنة الشّباب والرّياضة إسماعيل الخضر إلى أنّ إقامة هذه المباراة هي "رسالة للجميع على تمسك شعوبنا ومكوّناتهم بأرضهم والدّفاع عنها رغم كلّ الصّعوبات الّتي تحيط بهم"، مؤكّداً على الاستمرار بنشاطاتهم الرّياضيّة في كافّة مناطق شمال وشرق سوريّا حتّى العودة وتحرير المناطق المُحتلّة من قبل تركيا ومرتزقتها.

(ك)

ANHA