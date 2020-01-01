مبادرة صوت المرأة تدين مقتل الشابة زورين عبد الرحمن

تجمعت العشرات من نساء مبادرة صوت المرأة، عصر اليوم ، أمام مدرسة حاتم الطائي في الناحية الغربية بمدينة قامشلو، وأدلين ببيان للرأي العام حول حادثة مقتل الشابة زورين عبد الرحمن مالك البالغة من العمر 23 عاماً.

وقٌتلت الشابة زورين عبد الرحمن وهي متزوجة ولديه طفلة، في 30 كانون الأول 2019، بالقرب من منزلها في الناحية الغربية، وادعى رودا شبكات التواصل الاجتماعي بأنها قُتلت برصاصة طائشة، إلا أن النيابة العامة كذبت هذه الادعاءات.

البيان قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار ابتسام الحسين، وجاء فيه: "بالرغم من النضال المستمر للمرأة من أجل نيل الحقوق والحريات والحصول على مكتسبات قيمة في الشمال والشرق السوري، مثل إصدار القوانين الخاصة بالمرأة ونظام الرئاسة المشتركة والمشاركة في جميع مجالات الحياة ومع كل هذه التطورات، ما زال العنف يتفاقم في مناطقنا ومازالت المرأة تقتل وتحرم من حقوقها، مما يستوجب النضال الدؤوب ونشر الوعي ومتابعة القضايا وتطبيق القوانين للحد من هذه التجاوزات والانتهاكات بحق النساء، للوصول إلى المجتمع الديمقراطي السليم الخالي من العنف عن طريق بناء الحياة التشاركية الندية.

وأوضح البيان: "نحن كالتنظيمات والمؤسسات والتجمعات النسوية ضمن مبادرة صوت المرأة ندين مقتل النساء تحت كافة الذرائع".

ودفن اليوم جثمان الشابة زورين مالك في إحدى مقابر مدينة قامشلو.

(س ع- ش أ/ أ ب)

ANHA