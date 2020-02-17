مباحثات روسيا وتركيا تنتهي اليوم بدون تفاهم وستستأنف غداً

ونقلت رويترز عن الخارجية التركية قولها إن المحادثات حول إدلب السورية بين تركيا وروسيا ستستمر الثلاثاء.

ووفقاً للمصدر، فقد ناقش المسؤولون الأتراك والروس الاحتياطات التي يمكن اتخاذها من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق بشكل كامل، ووقف الانتهاكات في إدلب.

ولم تستطع أنقرة وموسكو التوصل إلى اتفاق بعد اتصال بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين وبعد اجتماع عقده وزيرا خارجية البلدين في مطلع الأسبوع وعقب محادثات استمرت يومين في أنقرة الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات