ماهي أمنيات أهالي شمال وشرق وسوريا في العام الجديد؟

رصدت وكالتنا آراء وأمنيات أهالي شمال وشرق سوريا في العام الجديد 2020، وتمحورت كافة الأمنيات حول انتهاء الاحتلال، وأن يعمّ السلام سوريا، وأن يعود المُهجّرون إلى ديارهم، وأن يكون عام وحدة وطنية ضد أعداء الشعب السوري.

قامشلو

المواطنة نوما قواس السريانية الكلدانية "نتمنى أن تمر الأيام القادمة بخير وسلام على الوطن والشعب، وأن يكون العام القادم أفضل من هذا العام الصعب".

المواطن عبد المسيح قرياقس السرياني الارثوذكسي أثنى على اللُحمة الوطنية بين مكونات مناطق شمال وشرق سوريا، وقال "نتمنى أن يعمّ الأمن والسلام سوريا وأن يتحد الشعب السوري، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا وقوانا ونلملم أنفسنا، ونمنع دخول الثغرات بيننا، ونتمنى من جميع أبناء الشعب أن يقفوا موقفاً وطنياُ ومشرفاً والدفاع عن تراب وطنهم".

المواطنة عبير أزرق "نتمنى السلام لكل الشعب والطوائف والوطن، وأن يعمّ السلام والأمان".

منبج

المواطن بسام محمد "نأمل أن تكون السنة الجديدة، سنة خير وبركة وصحة على الجميع، وأمانينا في العام الجديد 2020 هي التخلص من الاحتلال بكافة أشكاله، وأن يكون عام سلام ومحبة على الجميع،.

المواطن علاء الأحمد "أمنيتنا أن يعمّ الخير على جميع السوريين، وأن يعيشوا في استقرار, ويعود المُهجّرون والنازحون الى حضن الوطن الغالي، وأن يتحقق السلام العادل والشامل للجميع، وأن تبقى الابتسامة على وجه جميع أطفال العالم".

ابراهيم الصطاف "نتمنى أن يعمّ السلام والأمان كل أرجاء سوريا, وأن يكون العام الجديد عام الخلاص من الاحتلال، والعيش بأمان واستقرار كما نريد دائماً، وأن يكون العام الجديد عام وفاء ومحبة وسلام بين شعوب المنطقة جميعاً".

كوباني

محمد شيخ عيسى "نتمنى أن يكون العام الجديد عام سلام وعودة للمُهجّرين السوريين إلى ديارهم، وأن يتكاتفوا للتغلب على المؤامرات الدولية التي تهدف إلى إشعال فتيل الفتنة ونهب خيرات البلاد، وأن تعود الفرحة على وجوه الجميع, فبعودة أهلنا تحلو مدننا وتزدهر".

المواطن عبد القادر بوزان "نأمل بأن تكون هذه السنة ختاماً للحروب، وسفك دماء السوريين، كما نأمل بأن يكون العام الجديد، عام الانتصارات وأن تتحسن الظروف المعيشية في البلاد، ونتمنى أن تتكاتف الأحزاب الكردية للتغلب على السياسات المعادية التي تهدف إلى إبادة الشعب الكردي".

المواطنة يازه اسماعيل "أملنا أن يخرج المحتل التركي من أرضنا ليعود الأمن والأمان إلى مناطقنا".

زركان/أبو راسين

عز الدين عبد الله "نأمل أن تحرر مناطقنا ويخرج الاحتلال التركي ومرتزقته منها، وأن ينتهي الخطر المحدق بنا من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يشنون هجمات علينا".

داوود وزو "بسبب الهجمات لم نستطع زرع أراضينا، وحياتنا مهددة، ولهذا نأمل أن يكون العام الجديد عام أمن وسلام، وأن تنتهي هذه الهجمات التي حرمتنا من النوم بسبب القصف المستمر على المنطقة".

كولي محمد "نأمل ان تنتهي هذه الهجمات في العام الجديد، وان يبتعد عنا الاحتلال التركي ومرتزقته، وان نعيش بأمان، في عام 2019 أحرق المرتزقة حقولنا، ومن ثم شنوا الهجمات على مناطقنا، نحن نؤكد بأن مقاومتنا مستمرة، ونأمل ان نعيش بحرية على أرضنا".

حلب

أحمد هلال شحادة "نتمنى أن يحل السلام والأمان بالعام الجديد في كافة الأراضي السورية وأن يكون عاماً يسوده أجواء الأمان والطمأنينة".

همرين قاسم "نتمنى أن يكون العام الجديد عام خروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية، وعودة كافة الأهالي المُهجّرين إلى منازلهم في سري كانيه وكري سبي وعفرين، وعودة الأمان والسلام لتلك المناطق ولكافة الأراضي السورية".

ليلاف بكر "أمنيتنا هي أن لا تتكرر المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق شعبنا في تل رفعت، كري سبي، سري كانيه، وعفرين، وأن يحل الأمان والسلام على عموم أراضي السورية".

تربه سبيه

المواطن خليل محمد "نتمنى عودة كافة المُهجّرين السوريين إلى الوطن، وبشكل خاص مُهجّري عفرين وسري كانيه وكري سبي إلى منازلهم وأرضهم التي احتلها جيش الاحتلال التركي".

الدكتور البيطري هفال يوسف "جميع أبناء الشعب الكردي يتمنون أن يكون العام الجديد عام توحيد الصف الكردي، وعودة المُهجّرين قسراً إلى قراهم ومدنهم، وأن يكون عام إنهاء الاحتلال التركي وانتهاء الحرب في سوريا".

المواطنة آهين سيد "نتمنى أن يكون العام الجديد عام الوحدة الوطنية بين كافة مكونات سوريا، وأن يتحسن الوضع المعيشي في عموم سوريا".

سيد كوفان عثمان "أتمنى أن يكون العام الجديد عام إنهاء الخلافات وعام حل الأزمة السورية بشكل عادل، وترك القوى والأحزاب الكردية مصالحهم الحزبية جانباً، وتوحيد صفوفهم لتلبية تطلعات الشارع الكردي".

(د ج)

ANHA