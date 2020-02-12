ماذا حدث في خربة عمو اليوم؟

أفاد مراسلنا بأنه في الساعة الـ 9:30 بالتوقيت المحلي، وعند عبور دورية أمريكية مؤلفة من 8 آليات من قرية خربة عمو الواقعة على بعد 3 كم جنوب شرق مدينة قامشلو، وكانت قادمة من الطريق الدولي (M4) باتجاه مدينة قامشلو، اعترض حاجز للنظام السوري، والدفاع الوطني الدورية الأمريكية ومنعها من العبور، على الرغم من أن الدوريات الأمريكية تسلك هذا الطريق بشكل مستمر.

وقال مراسلنا : بعد توقيف الدورية الأمريكية حدثت مناوشات بين عناصرها وعناصر النظام السوري والدفاع الوطني عند حاجز القرية، وتجمّع الأهالي حول الآليات الامريكية، وقاموا برشقها بالحجارة.

مقتل شخص وإصابة آخر جراء إطلاق النار المتبادل

وأوضح مراسلنا بأن الجنود الأمريكان أطلقوا النار في الهواء ليتمكنوا من العبور، ولكن تم سد الطريق أمام الدورية، وتمكنت 5 آليات أمريكية من عبور القرية، فيما بقيت 3 آليات عند الحاجز بعد توتر الوضع في القرية.

ونتيجة إطلاق الرصاص المتبادل، قتل أحد الأشخاص، ادّعى البعض أنه مدني، وأصيب آخر، مما صعّد الوضع بشكل أكبر، وأطلق الرصاص بشكل مباشر على الآليات الامريكية.

إطلاق الرصاص على الصحفيين

ونوّه مراسلنا بأن عناصر النظام السوري والدفاع الوطني استهدفوا الصحفيين في القرية، وتهجموا عليهم، وأقدموا على مصادرة كاميرته، لأنه كان قد وثّق الواقعة بشكل كامل بها، وقال بأنهم اضطروا إلى الابتعاد عن حاجز القرية.

تدخل طائرات أمريكية

وأشار مراسلنا إلى أنه وبعد توتر الوضع، حلّقت طائرات أمريكية في سماء القرية، وقامت بفتح جدار الصوت، وإطلاق بالونات حرارية في سماء القرية، محاولةً إبعاد النظام والدفاع الوطني والأهالي عن الآليات الأمريكية، ليتسنى لها الخروج من القرية، فيما قالت بعض وسائل الإعلام بأن الطائرات الأمريكية قصفت نقطتين في محيط القرية.

روسيا تتدخل لتهدئة الوضع

أثناء ذلك وصلت دورية روسية إلى القرية، وبعد نقاشات دارت بينهم وبين الأمريكيين وعناصر النظام، تمت السيطرة على الوضع، وخرجت الآليات الأمريكية المحتجزة في القرية، باتجاه مدينة قامشلو.

وقال مراسلنا بأن الوضع الآن مستقر، وأن الآليات الأمريكية والروسية غادرت المكان.

(د ج)

ANHA