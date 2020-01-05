مؤتمرُ ستار بمقاطعةِ عفرين يعقدُ اجتماعه السّنويّ

وعُقِد الاجتماعُ في صالة بناحية أحداث التّابعة لمقاطعة الشّهباء، وزُيّنت الصّالة بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور شهداء ypj وأعلام مؤتمر ستار وypj ويافطات كتبت عليها "الاجتماع السّنويّ لمؤتمر ستار لمقاطعة عفرين"، "المرأة حياة حرّة "، "سننهي العزلة والفاشيّة ونحقّق الأمّة الدّيمقراطيّة"، " نناضل من أجل الحرّية وانتصار المرأة"، "عهدنا أن نحطّم نظام إمرالي، وأن نعيش أحراراً مع القائد آبو"، "انتفضوا من أجل الحرّيّة والدّيمقراطيّة".

وبدأ برنامج الاجتماع بدعوة الإداريّة في مؤتمر ستار وحيدة خليل الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت، وتلتها قراءة التّقرير السّنويّ لعام 2019 من قبل العضوة في مؤتمر ستار روناهي شيخو، وتطرّق التّقرير عن الوضع السّياسيّ ووضع المرأة، والعمل الّذي تمّ خلال عام نحو تطوّر.

وشدّدت الحاضرات على ضرورة رفع وتيرة النّضال بكافّة الأشكال، وتقوية المرأة لإرادة المقاومة والنّضال من أجل إفشال مخطّطات العدو، وانتصار مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة، وجعل العام الجديد 2020 عام للوصول الى حرّية القائد عبد الله أوجلان من سجن إمرالي، وحرّيّة الشّعب وطرد الاحتلال التّركيّ من أراضي سوريا.

وتلاها النّقاش عن وضع العمل، وعلى هذا الأساس تحدّثت الإداريّة في المجلس التّنفيذيّ لمقاطعة عفرين شيراز حمو وقالت: "الأعمال الّتي نتحقّق من إنجازها وتطوير أنفسنا ضمنها هي من نتاج فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لكن في العام الجديد يجبُ الانفتاح على الأوساط المحيطة، والعمل عليه من خلال تكثيف الاجتماعات والتّدريبات، وإجراء الأبحاث والتّعرّف أكثر على (علم المرأة) الجنولوجيا".

واختتم الاجتماع بالتّصويت على الاقتراحات للعمل عليها في العام الجاري ومنها:

1- على جميع الإداريّات والعضوات فتح المجال أمام أبنائهم للانضمام إلى حركة الشّبيبة.

2- مساندة المرأة ضمن العمل وخارجها وخاصّة عند تلقّي المصاعب.

3- حملة توعية للتعريف بخطورة زواج القاصرات.

4- تشجيع النّساء على التّعلّم ومحو الأمّيّة وتطوير الذّات.

5- تعيين مرشد نفسي في المدارس لحماية الطّلاب في سنّ المراهقة من المشاكل والضّغوطات النّفسيّة.

6- تدريب النّساء حول علم المرأة بشكل مكثّف، والتّدريب نحو التّطوّر.

7- افتتاح تدريبات للأطفال.

8- افتتاح مكتبة للكتب في مخيّم برخدان من أجل التّطوّر.

9- افتتاح ورشات للأشغال اليدويّة.

10- عمل ملف لتوثيق انتهاكات وجرائم أردوغان بحقّ الأطفال والمدنيّين، والمطالبة بتقديمه للمحاكم الدّوليّة.

11- إعداد ملفّات من أجل وضع المرأة في المخيّمات، وإرسالها الى المنظّمات والمؤسّسات الحقوقيّة.

(م ح)

ANHA