مؤتمر مُوسّع لأطبّاء حيّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة

تحتَ شعار "نحو مُجتمع صحّيّ أفضل"، عقدت حركة المُجتمع الدّيمقراطيّ بالتّنسيق مع المجلس الصّحّيّ مؤتمراً موسّعاً للأطباء، بمشاركة العشرات من الأطبّاء في حيَّي شيخ مقصود والأشرفية.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تحدّثت بعدها الإداريّة في حركة المُجتمع الدّيمقراطيّ سعاد حسن عن دور الأطبّاء في الوقت الّذي تشهد عموم المنطقة نزاعات، وقالت :"في بداية اندلاع المعارك في حيّ الشّيخ مقصود كان الأهالي يعانون نقصاً في الأطبّاء والمستلزمات الطّبّية، إلّا أنّ الأطبّاء الموجودون لم يتردّدوا في إنقاذ الجرحى".

وأكّدت بأنّ الأهالي هم من قاموا بحماية الحيّ، أمّا الآن فهو دور الأطبّاء في صنع الحياة ومساعدة الأهالي.

ثمّ قُرِئت مسودة النّظام الدّاخليّ لغرفة الأطباء من قبل الطّبيب عزيز حنان، وتمّ النّقاش عليه من قبل الحضور.

وفي الختام، تمّ انتخاب الطّبيب عزيز حنان، اختصاصي نسائيّة، رئيساً لمجلس غرفة الأطبّاء، أمّا أعضاء المجلس فهم كلٌّ من الطّبيب محمد جاسم اختصاصي داخليّة، والطّبيبة روخاش مصطفى اختصاصي عينيّة، والطّبيب حسن سليمان اختصاص أسنان، والطّبيب محمود شيخو اختصاص أسنان".

(ح م/إ)

ANHA