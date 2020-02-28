مؤتمر ستار: حريق إمرالي محاولة لضرب إرادتنا

تتوالى ردود الفعل على الحريق الذي نشب في جزيرة إمرالي.

وفي هذا الصدد، أصدر مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة بياناً إلى الرأي العام.

وجاء في البيان الذي قرأته عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة شيرين أوسو أمام مدرسة فواز جولي في حي الكلاسة بمدينة الحسكة :" نحن كمؤتمر ستار قمنا بنصب خيمة اعتصام استنكاراً لحريق إمرالي, ونحن كحركة المرأة ندين ونستنكر هذا الحريق المفتعل لأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة التركية بهذه الأفعال ".

وأضافت شيرين "الدولة التركية تحاول دائماً القضاء على وجودنا بالغدر, ولكنها لا تستطيع ذلك، بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان, فقد نظمنا حركتنا وقوتنا بفضل فكره الديمقراطي".

وتابعت شيرين أوسو حديثها: "العدو يخاف من حركة المرأة لأنها نشرت الفكر الديمقراطي في جميع أنحاء العالم على الرغم من الجرائم البشعة التي يرتكبها بحقنا".

وأضاف البيان: " الدولة التركية المحتلة تخاف من الفكر الديمقراطي، ونحن نعشق الحرية والعدالة، ولكن أعداءنا لا يريدون ذلك".

وأكدت شيرين, أن حريق يوم أمس في إمرالي بالقرب من سجن القائد عبد الله أوجلان" هدفه ضرب إرادتنا وقوتنا إلا أنهم مخطئون، لأن القائد موجود في فكرنا وقلوبنا, نحن نظمنا أنفسنا على فكره وفلسفته".

واختتمت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة بالقول "نحن كحركة المرأة نعاهد القائد عبدالله أوجلان بالسير على خطا الشهداء، وسوف نستمر في اعتصامنا وفعاليتنا حتى سماع خبر عن صحة القائد".

وانتهى البيان بالشعارات التي تحي القائد عبد الله أوجلان, وتندد بسياسات الدولة التركية.

(م)

ANHA