مؤتمر ستار يعقد سلسلة اجتماعات تحضيراً للثامن من آذار

وعقد مؤتمر ستار سلسلة اجتماعات في حي الشهيدة بيمان و بوطان غربي وخبات كار في مدينة كوباني.

وشارك في الاجتماع العشرات من نساء الحي.

وخلال الاجتماع، قالت الإدارية في أكاديمية الشهيدة شيلان، بيريفان جمعة " الجذور الأساسية لهذا الاحتفال تعود إلى الاحتجاجات والإضرابات التي قامت بها المرأة بسبب عدم المساواة بين الرجل والمرأة ".

ومن جانبها، أشارت عضوة مركز أبحاث علم المرأة ( جينولوجيا) في مدينة كوباني دجلة حيدر إلى التضحيات التي بذلتها المرأة لنيل حقوقها، قائلة: " الثامن من آذار ميراث للتضحيات التي قدمتها آلاف النساء (السياسيات والمثقفات والعاملات) اللواتي اتحدن أمام الذهنية السلطوية حتى استطعن الحصول على بعض حقوقهن".

وأشادت دجلة بثورة روج آفا "التي لعبت فيها المرأة دوراً بارزاً في جميع المجالات ووصلت إلى ما هي عليه اليوم".

و دعت دجلة النساء إلى تصعيد النضال ضد الذهنية السلطوية.

(ه ح/م)

ANHA