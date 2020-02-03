مؤتمر ستار يعقد اجتماعه السّنويّ ويختتمه بوضع مخطّط عمل مستقبليّ

وبدأت صباح اليوم أعمال الاجتماع السّنويّ لمؤتمر ستار في مقرّ نقابة العمّال في بلدة رميلان التّابعة لناحية كركي لكي، بمشاركة 80 ممثّلة عن مختلف مناطق شمال وشرق سوريّا.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ ألقت منسّقيّة مؤتمر ستار آسيا عبد الله كلمة تحدّثت فيها عن الوضع السّياسيّ الرّاهن في المنطقة، وعن نضال المرأة في شمال وشرق سوريّا خلال سنوات الثّورة، وقدرتها على إثبات ذاتها في كافّة المجالات.

وبعدها تخلّل برنامج أعمال الاجتماع قراءة التّقارير السّنويّة لتنظيمات مؤتمر ستار في الأقاليم الثّلاثة ومناقشتها.

واختُتمت أعمال الاجتماع بوضع خطّة عمل للسّنة الجديدة ومنها:

- توسيع آليّة العمل من أجل رفع العزلة على قائد الشّعب الكرديّ عبد الله أوجلان.

- التّوسيع من النّشاطات والفعاليّات من أجل الوقوف ضدّ ممارسات الاحتلال التّركيّ على روج آفا، وشمال وشرق سوريّا.

- تنظيم المجتمع على أساس حقيقة الشّعب المُناضل، وأسلوب الحياة الصّحيحة.

- فتح دورات تدريبيّة للمرأة بشكل أكثر من القبل.

- الاستمرار في افتتاح دورات تدريبيّة للرّجال.

- تفعيل عمل نشاط الكومينات بشكل أكثر، وخاصّة دور المرأة فيها.

- متابعة أعمال المقاطعة والنّواحي والبلدات وإداريات المرأة.

- زيارة البيوت، ومتابعة أوضاع المرأة في المُجتمع.

وكان من المقرّر أن يستمرّ الاجتماع لمدّة يومين إلّا أنّه انتهى البرنامج العمليّ في يوم واحد.

(ك ع/إ)

ANHA