مؤتمر ستار يطالب المنظمات الحقوقية بالضغط على تركيا لإنهاء العزلة على أوجلان

ومنذ أسره في الـ 15 من شباط عام 1999 تفرض الدولة التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان.

وتتعرض السياسات التركية بحق أوجلان لإدانات شديدة في أجزاء كردستان الأربعة ومن مؤسسات وشخصيات بارزة على مستوى العالم.

وفي إطار الإدانات المستمرة للعزلة، ألقى مكتب مؤتمر ستار بحي الشيخ مقصود بياناً، اليوم.

وشارك في البيان عضوات مؤتمر ستار وكافة المكاتب النسوية في مجالس الحي والأحزاب السياسية، وذلك امام مكتب مجلس سوريا الديمقراطية في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وقرأت البيان الإدارية في مكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي سلوى محمد.

وجاء في نص البيان:

"منذ عشرين عاما والعزلة على القائد عبد الله اوجلان مازالت مستمرة من قبل حكومة اردوغان التي تسعى ان تبعد الشعب المقاوم الذين يتلقى قوته من فكره وفلسفته عن أهدافهم، حيث لا تسمح لمحامي اوجلان وهيئة حزب الشعوب الديمقراطية باللقاء مع موكلهم".

وتابع البيان" الهدف الأساسي للعزلة هو شل حركة الحرية الكردستانية وكسر مقاومة شعبنا".

وأشار البيان إلى ان فكر أوجلان انتشر بين " الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية وبين الشعوب التي عانت الويلات من نموذج الدول القومية والمركزية".

وطالب البيان " المنظمات الحقوقية وجميع الشخصيات المستقلة ومحبي السلام ان تقوم بواجبها تجاه القائد الاممي بالضغط على الحكومة التركية بإطلاق سراحه".

(ح م-س ر/م)

ANHA