مؤتمر ستار يستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

تجمعت العشرات من عضوات اتحاد المرأة الإيزيدية وأعضاء مؤتمر ستار في ناحية تل رفعت وعضوات من المجالس والكومينات في الناحية أمام مقر مؤتمر ستار، رافعات صور القائد عبد الله أوجلان للإدلاء ببيان حول العُزلة المفروضة على القائد، ومنع عائلته ومحاميه من اللقاء به من قبل الدولة التركية.

البيان قُرئ باللغتين العربية والكردية من قبل عضوة مؤتمر ستار روكن نعسان.

وجاء في البيان: "نحن نساء روج آفا وخاصة نساء عفرين، نُدين وبشدة العُزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان أمام أعين الدول المتآمرة، ونقول وبصوت واحد: لا نقبله ونرفضه. وإننا نرى مفتاح الحل في إيمرالي".

وناشد البيان جميع المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتهم وإنهاء العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

واختُتم البيان بترديد الشعارات التي تُندد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

(ج ج/ سـ)

ANHA