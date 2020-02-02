مؤتمر ستار في لبنان يُحي السنوية الـ 14 لاستشهاد  فيان صوران

واجتمعت العشرات من عضوات مؤتمر ستار إلى جانب الجالية الكردية في رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في عاصمة اللبنانية بيروت.

الاجتماع بدأ بدقيقة صمت، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار جيهان محمد ابراهيم كلمة استذكرت من خلالها المناضلة فيان صوران وشهداء حركة التحرر الكردستانية.

وتابعت :"تاريخ الشعب الكردي مليء بالتضحيات، وكذلك المناضلة فيان التي أضرمت النار في جسدها لرفع وتيرة النضال والمطالبة بحقوق الشعب الكردي وقضيتهم العادلة".

بعدها قُرأت رسالة الشهيدة فيان صوران من قبل رئيسة رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، حنان عثمان، وذكرت أن فيان مثلت حقيقة المرأة الكردية التي رفضت الظلم واحتجت على الانتهاكات بحق الشعب الكردي.

انتهى الاجتماع بالشعارات التي تمُجّد الشهداء وتُحيّ القائد عبدالله أوجلان.

(كروب/س و)

ANHA