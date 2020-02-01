مؤتمر ستار في الحسكة يستذكر المُناضلة فيان صوران

بحلول الذكرى السنوية الـ 14 على استشهاد المناضلة فيان صوران (ليلى والي) التي أضرمت النار بجسدها في الثاني من شباط عام 2006 في منطقة حفتانين بجبال كردستان، نظّم مؤتمر ستار محاضرة عن حياتها وانتفاضتها.

المحاضرة التي نظّمت بحضور عضوات وأعضاء مؤسسات المدنية ومؤتمر ستار، بدأت بالوقوف دقيقة صمت.

وألقيت محاضرة من قبل عضو لجنة التدريب في مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة، رجاء أحمد معو، وتطرقت إلى حياة المناضلة فيان صوران قائلة :"فيان عاشت ضمن مجتمع لا يعترف بحقوق المرأة، لذلك قامت برحلة البحث عن حرية المرأة، ورفضت كل الآراء المعادية للحرية بعد انضمامها إلى صفوف حركة تحرر كردستان وأدركت عبرها أن المجتمع العشائري لن يمنح المرأة أية حقوق ".

وأضافت: انتسبت فيان إلى مدرسة الحياة الجديدة لتحاول بكل جد أن تتعمق في فلسفة القائد عبد الله أوجلان، وجسّدت لنفسها مقولةً أن فلسفة القائد آبو هي التي تنير ظلام الليل الدامس.

ونوّهت رجاء معو "فيان صوران أضرمت النار في جسدها احتجاجاً على اعتقال القائد عبدالله أوجلان في جبال كردستان، وبعمليتها مثّلت كفاح ومقاومة المرأة الحرة في وجه العدو".

المحاضرة انتهت بالمعاهدة على السير على خطا المناضلة فيان صوران.

(ج إ/س و)

ANHA