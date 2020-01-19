مؤتمر برلين ينتهي: لا يمكنُ حلّ المشاكل في ليبيا بيوم واحد

وقالت المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل إنّ المشاركين في قمّة برلين بشأن ليبيا اتّفقوا على ضرورة احترام حظر السّلاح، وتحسين مراقبته في المستقبل.

وأضافت ميركل: لا نستطيع حلّ كافّة المشاكل في ليبيا بيوم واحد، ولكن يمكننا إعطاء دفعة، وهناك عمليّة ملزمة اتّفقنا عليها.

وقالت ميركل: هناك الكثير من الخلافات بين طرفي النّزاع في ليبيا، وهما لم يكونا جزءاً من المؤتمر، لكنّهما كانا في برلين لكي يتمّ إعلامهما بالمحادثات.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنّ اللّجنة العسكريّة المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل.

وأوضحت ميركل: "اتّفقنا على خطّة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى".

وشارك في اجتماع برلين قادة وممثّلون عن كلّ من روسيا الاتّحاديّة، والولايات المتّحدة الأمريكيّة، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصّين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتّحدة، والاتّحاد الأوروبّي، والاتّحاد الأفريقيّ، والجامعة العربيّة.

المصدر: وكالات