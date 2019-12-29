ليبيا تتوعد تركيا برّدٍ قاسٍ

وكشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق خلال مقابلة مع "العربية" أن الجيش الليبي استهدف أكثر من مرة غرف عمليات تابعة للأتراك الذين يشرفون على الطائرات المُسيّرة ويقدمون دعماً لوجستياً.

وقال بليحق: إن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، أكّد أنه سوف يتم دعم توجه مجلس النواب الليبي إلى الاتحاد الأوروبي بسحب الدعم والاعتراف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكانت مصادر تركية كشفت أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أرسل مذكرة إلى البرلمان، لطلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن البرلمان قد يناقش المذكرة الخميس المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد طلب رسمي تقدّمت به حكومة الوفاق الليبية لأنقرة.

يأتي ذلك فيما طالب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجنب أي تدخل عسكري في ليبيا، مُعتبراً أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع بتصعيد عسكري في المنطقة.

وذكرت وكالة "آيكي" الإيطالية للأنباء أن اجتماعاً مرتقباً ستستضيفه العاصة البلجيكية بروكسل، الاثنين، بشأن الأزمة الليبية. وأضافت الوكالة أن وزراء خارجية دول أوروبية سيحضرون الاجتماع للتحضير لزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.

هذا وتتواصل المعارك على أطراف العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، بعد أن اقترب الجيش من أحياء العاصمة بشكل كبير، مع ورود أنباء عن وصول مرتزقة الجيش التركي إلى ليبيا.

(م)