لماذا تفرضُ تركيا عزلة مُشدّدة على أوجلان؟

أبدى القائد عبد الله أوجلان في عدّة لقاءات مع محاميه عن استعداده لحلّ القضايا العالقة في المنطقة، وأوضح بأنّه مستعدّ للعب دور في عمليّة السّلام، إلّا أنّ السّلطات التّركيّة ردّت على موقف أوجلان بفرض عقوبة انضباطيّة بحقّه وحقّ ثلاثة معتقلين آخرين، في 21 تشرين الأوّل.

وقال محامو أوجلان إنّ هذه العقوبات لها طابع السّرّية ويجهلون مضمونها.

وأشار هاشم سيّد مهدي وهو مُدرس في إحدى مدارس ناحية تربه سبيه التّابعة لإقليم الجزيرة، بأنّ القائد أوجلان أطلق العديد من المبادرات خلال الأعوام الماضية إلّا أنّ الدّولة التّركيّة دائماً تردّ على هذه المبادرات بالعداء وتشنّ هجمات، وقال: "لأنّ النّظام التّركيّ يبني نفسه على أساس إضعاف الشّعوب والسّيطرة عليهم".

مهدي بيّن أنّ وحدة المكوّنات والمشروع الدّيمقراطيّ في شمال وشرق سوريّا هو نتاج فكر القائد أوجلان، وتركيا تعي خطورة الدّيمقراطيّة على نظامها المعادي للسّلام، وأوضح: "لذا تفرض عقوبات إضافيّة على القائد بهدف إبعاده عن العالم الخارجيّ".

المحامي محمّد العويّد أشار إلى أنّ القوى المتدخّلة في أزمات المنطقة والمتجذّرة منذ قرون تؤسّس سياساتها على التّآمر على شعوب المنطقة، وتحاول تقسيم المنطقة لإضعاف شعبها، ومن ثمّ السّيطرة عليها، وقال: "لذا تحارب الدّولة التّركيّة أيّ مشروع سياسيّ لحلّ أزمات المنطقة".

تركيا تحاول بكافّة الطّرق إفشال أيّ مشروع للسلام في المنطقة

وأكّد العويد أنّ العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي امتداد لسياسة تركيا المعادية للسّلام، وقال: "المبادرات الّتي أطلقها القائد لها دور مهمّ لحلّ الأزمات في المنطقة، كون الشّعوب تؤمن بفكره السّلميّ لحلّ القضايا وإنهاء الحروب".

كما أوضح المهندس الصّناعيّ محمّد سليم عباس بأنّ الدّولة التّركيّة لديها تجربة احتلاليّة طويلة في المنطقة، ونشرت عبرها الفقر والجهل، وهي معروفة بمعاداتها لكافّة الشّعوب من الكرد والعرب والسّريان وحتّى التّركمان، وبيّن: "لذا تحاول وبكافّة الطّرق إفشال أيّ مشروع للسلام في المنطقة".

محمّد سليم عبّاس أشار أنّ: "ثورة شمال وشرق سوريا الّتي رسّخت مفهوم الأمّة الدّيمقراطيّة بات رمزاً للسّلام، وهذا المشروع طرحه القائد أوجلان، وتركيا تدرك قدرة أوجلان على حلّ القضايا في المنطقة لذلك فرضت عزلة مشدّدة عليه".

(أ ب)

ANHA