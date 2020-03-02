وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انتخابات الكنيست الـ23 تشهد تنافس 29 قائمة انتخابية إسرائيلية، بينهم أكبر حزبين في إسرائيل" الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، و"كحول لافان" بزعامة بيني غانتس".

وتتنافس الأحزاب على 120 مقعداً من مقاعد الكنيست، وذلك في ثالث انتخابات تُجرى خلال عام، بعد فشل الأحزاب الإسرائيلية في تجاوز نسبة الحسم خلال المرات الماضية.

وتشير وسائل الإعلام إلى أنه: "من المتوقع اجتياز 9 كتل منها لنسبة الحسم، أما بقية الأحزاب فلا يُتوقع لها النجاح".

وتتوجس الجهات الإسرائيلية من تأثير مخاوف انتشار فيروس كورونا على نسبة التصويت، بعد إعلان أن أكثر من 5 آلاف إسرائيلي موجودون في الحِجر الصحي، وسيصوتون في خيام خاصة على أطراف المدن دون اختلاطهم مع بقية الناخبين.

وعن حظوظ الأحزاب الإسرائيلية، يقدر مراقبون أن الانتخابات الجديدة لن تختلف عن سابقاتها وذلك وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي على الأقل، إذ يعجز كل معسكر عن تشكيل حكومة قابلة للحياة بشكل منفرد دون الحاجة لكتل أخرى.

حيث حصلت أحزاب اليمين مجتمعة (عدا حزب أفيغدور ليبرمان) على 58 مقعداً, فيما حصلت أحزاب اليسار والوسط والأحزاب العربية مجتمعة على 54 مقعداً، ما يعني عجز الأحزاب عن تشكيل حكومة، والحاجة إلى مقاعد حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

فيما ترجح وسائل إعلام أخرى فوز حزب الليكود على حزب" أبيض – أزرق/ كحول لافان" بزعامة بيني غانتس، وفق استطلاعاتٍ للرأي.

ويلفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن: "الانتخابات تأتي في ظل تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي اتُهم فيها بالفساد، وخيانة الأمانة، وسيتم البدء بمحاكمته خلال الأسابيع القادمة".

في السياق، ذكر مراسلنا في غزة أن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداء من اليوم وحتى منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء وذلك على خلفية الانتخابات.

(ع م)