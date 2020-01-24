لقاءات روسية حول إدلب ووثائق تكشف عن دعم تركيا للقاعدة

تطرقت الصحف العربية، اليوم الجمعة، إلى اللقاء الذي جرى بين لافروف وبيدرسن حول إدلب، والمفاوضات الأمريكية -العراقية حول الوجود العسكري ومطالبة السعودية إيران بوقف دعم المجموعات الإرهابية

الشرق الأوسط: لافروف يناقش مع بيدرسن اليوم «رزمة الملفات» المتعلقة بسوريا

في الشأن السوري قالت صحيفة الشرق الأوسط:" أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن جولة مباحثات في موسكو، مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ركزت على الوضع في إدلب والمسائل الإنسانية، ونشرت وزارة الدفاع جانباً منها خلال الجلسة الافتتاحية، واستهلّ بيدرسن حديثه بالإشادة بدور روسيا في حل الوضع في سوريا.

وقال لشويغو: "إن روسيا هي الشريك الأساسي للأمم المتحدة في عملية التفاوض من أجل عملية السلام التي تم اقتراحها في أستانة»، وأعرب عن أمله في الحصول على مساعدة من باقي الدول في المستقبل، وأشار إلى أنه «تم طرح قضية الإرهاب، ونحن متفقون تماماً»، لكنه أعرب عن قلق جِدّي «بما يخص موضوع إدلب ونشاط بعض فلول المنظمات الإرهابية».

ورأى بيدرسن أن «الحل النهائي لهذه المسائل هو الاستقرار في سوريا». وأكد: «لتحقيق الاستقرار، نحتاج إلى عملية سياسية يمكن أن تبدأ في القضاء على المشكلات القائمة في المجتمع»، وقال لشويغو: «أعتقد أن هذا شيء يجب أن نناقشه معاً، من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا»".

العرب: واشنطن تضغط على أوروبا لمحاصرة حزب الله

صحيفة العرب نقلت من خلال تقرير لها الضغوط التي تمارسها واشنطن على حزب الله وقالت في تقريرها:" كشفت مصادر دبلوماسية عن ضغوط يتعرض لها الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة لتطوير موقف النادي الأوروبي من حزب الله، والخروج من المنطقة الرمادية التي ما زالت المجموعة الأوروبية تنحشر داخلها.

وقالت المصادر: إن الضغوط لا تمارس فقط من خلال البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، بل إنه تم تنشيط قنوات اتصال بين الأجهزة الأمنية الأمريكية والأوروبية من أجل دعم قاعدة البيانات لدى كافة دول الاتحاد بما تملكه واشنطن من معطيات حول أنشطة حزب الله المهددة للاستقرار الدولي، لاسيما داخل الدول الأوروبية نفسها.

ونقلاً عن مصادر أمنية أمريكية أن الإدارة في واشنطن تعاملت بتفهّم مع موقف الاتحاد الأوروبي حيال إيران، إثر قرار الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي، معتبرة أن الأمريكيين أدرجوا موقف أوروبا في إطار سياسي يتيح للشريك الأوروبي الاحتفاظ بهامش مناورة مستقلة عن واشنطن في مقاربة العلاقة مع إيران.

الشرق الأوسط: مفاوضات أمريكية ـ عراقية حول الوجود العسكري

وفيما يلخص الوضع العراقي، وتواجد القوات الأمريكية، نقلت صحيفة الشرق الأوسط " أكد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، أن بلاده تُجري مفاوضات مع العراق حول وجودها العسكري هناك، بعد قرار مثير للجدل تبنّاه البرلمان يطالب بخروج القوات الأمريكية، فيما اعتبر نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد «تنظيم داعش» أن الميليشيات التابعة لإيران «أخطر من داعش».

وقال جيفري خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أمس، إن الإدارة الأمريكية مستعدة للنقاش مع حكومة العراق حول دور قواتها في التحالف، لافتاً إلى أن «هناك مخاوف عراقية من عودة (تنظيم داعش) مرة أخرى».

وأوضح أن التحالف أوقف عملياته في العراق، ويركز اهتمامه على حماية القوات، مشيراً إلى أن بلاده لا ترصد تصاعداً في أنشطة «داعش» في العراق وسوريا بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني بضربة أمريكية في بغداد.

وفي إشارة إلى قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية، قال: "إن القرار غير ملزم لنا، والاتفاق بشأن قواتنا كان مع حكومة بغداد"، وأضاف: «كانت عمليات القوات الدولية في التحالف ضد داعش متوقفة في العراق بسبب التصعيد والتهديدات التي واجهتها من قبل إيران وميليشياتها العراقية، ويجري العمل مع الحكومة العراقية على معالجة هذا الأمر بالحوار والنقاش، وقد كان لقاء الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس العراقي برهم صالح على هامش منتدى دافوس مثمراً لهذا الأمر».

العرب: وثائق سرية تكشف ارتباط أردوغان بتنظيم القاعدة في ليبيا

في الشأن التركي ودعمها لتنظيم القاعدة قالت صحيفة العرب:" توضح وثائق سرية نشرها موقع “نورديك مونيتور” السويدي، مشاركة مجموعة بن علي الجهادية بقيادة الليبي المتشدد المقرّب من تنظيم القاعدة عبدالعظيم علي موسى بن علي في نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا. ويذكر مدير موقع نورديك مونيتور عبدالله بوزكورت أن تقريراً صاغته الشرطة التركية بغرض التداول الداخلي يوضح وجود روابط وثيقة تجمع بين أعضاء جماعة بن علي الجهادية الليبية ورجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء.

وعمل قائد مجموعة بن علي مع فداء المجذوب الذي كان على اتصال مع مستشاري أردوغان السابقين ابراهيم كالين (المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الآن) وسفر طوران (كبير المستشارين الرئاسيين الآن) أثناء تنظيم سفر المقاتلين الأجانب وتزويدهم بالأسلحة.

وكان عبدالله بوزكورت تحدث في أبريل الماضي، خلال جلسة عقدها البرلمان الهولندي في لاهاي، عن دعم أنقرة للجماعات الإرهابية المتطرفة بما في ذلك تنظيم القاعدة، والدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وعدد من دول البحر المتوسط، من خلال تزويدها بالأسلحة والأموال، وتقديم الدعم اللوجستي لها".

البيان: السعودية تطالب إيران بالتوقف عن رعاية الإرهاب

وفي الشأن السعودي- الإيراني قالت صحيفة البيان:" أكدت المملكة العربية السعودية أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، داعية إيران إلى الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: "إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب".

وقال في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا: إن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفاً أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و«بيننا علاقات الأشقاء».

وشدد الجبير على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها.

وأضاف: إن إيران تقول إنها تريد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وما حدث عكس ذلك.

وقال: إن «إيران وراء صواريخ ميليشيا الحوثي التي استهدفت السعودية»، مضيفاً: «لا نسعى للتصعيد وما زلنا نحقق في هجمات أرامكو»، وأضاف الجبير: «أطلقنا سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية»".

(آ س)