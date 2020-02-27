لجنة حرية القائد أوجلان تصدر بياناً وسط المعتصمين أمام مفوضية الأمم المتحدة

بدأ اليوم الخميس أهالي روج آفا بالنزول إلى الساحات للمطالبة بالكشف عن صحة وسلامة القائد عبد الله أوجلان بعد أنباء عن نشوب حريق في جزيرة إيمرالي حيث يحتجز أوجلان من قبل الدولة التركية، ومنهم أهالي قامشلو الغاضبون الذين أحرقوا خلال اعتصامهم أمام مفوضية الأمم المتحدة صوراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يواصلون الاعتصام حتى الكشف عن صحة أوجلان.

وخلال الاعتصام أدلت لجنة حرية القائد ببيان إلى الرأي العام جاء فيه:

"منذ سنوات والدولة الفاشية التركية تفرض تجريداً لا أخلاقياً على شخصية القائد أوجلان، وتمنع حتى عائلته من زيارته، ولدى انتشار خبر اندلاع حريق في جزيرة إيمرالي حيث تواجد القائد محتجزاً فيه، لذا فإن الشكوك والقلق يزداد لدى جماهير شعبنا في هذا الصدد.

وقد زعم أن فرق الإطفاء يحاولون الوصول إلى إيمرالي لكنهم لا يتمكنون من الوصول إليها نتيجة العواصف العاتية، مما يولد لدى جماهير شعبنا الريبة والشكوك أكثر حول صحة القائد أوجلان.

ونحن في اللجنة نطالب جماهيرنا جمعاء بالاستعداد واليقظة لأجل كسر حاجز العزلة المفروض على القائد أوجلان ونطلب من جميع الجهات في ذات الشأن من منظمات دولية وحقوق الإنسان التحرك فوراً لردع أي عواقب أخرى ونطمئن على صحة القائد أوجلان

ونحذر الدولة الفاشية التركية من الدخول في أي ألاعيب أو معاملات دنيئة تستهدف القائد أوجلان ونطالب بشكل فوري بزيارة المحامين ومن له شأن بزيارة إيمرالي والإدلاء بتصاريح تؤكد صحة القائد أوجلان".

وطالبت اللجنة الجميع برفع وتيرة النضال والخروج إلى الميادين لكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان، ثم سلمت البيان إلى مفوضية الأمم المتحدة بمدينة قامشلو.

هذا ونصب المعتصمون خيمة اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، وسيواصلون فيها اعتصامهم حتى الكشف عن أوضاع القائد أوجلان.

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ANHA