لجنة المحروقات توزّع مازوت التدفئة على نازحي سري كانية

اضطر الآلاف من أهالي سري كانية، تل أبيض، تل تمر وزركان إلى النزوح بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وبالرغم من قلة الإمكانيات إلا أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قررّت توزيع المازوت على العوائل النازحة.

في ناحية تل تمر وقراها وُزّع المازوت بحسب تعداد النازحين الذي يقدر بـ 4 آلاف ومئتي عائلة نازحة.

وباشرت اللجنة بآلية التوزيع منذ أربعة أيام عن طريق الكومينات في محاولة الوصول إلى جميع النازحين.

عضو مديرية المحروقات لناحية تل تمر، سليم درويش، أشار إلى أنهم يسعون لتوزيع المازوت على النازحين في جميع القرى.

وقال:" خرج الأهالي بلباسهم من منازلهم بسبب هجمات جيش الاحتلال ومرتزقته.

وقد خصصنا لكل عائلة 200 لتر من المازوت، ونحاول عدم ترك شعبنا في هذا الشتاء دون وقود"

(س و)

ANHA