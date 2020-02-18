لجنة الصحة في الشدادي تستجيب لشكاوى الأهالي حول الصيدليات

وزعت لجنة الصحة التابعة لمجلس ناحية الشدادي, جدولاً للمناوبات الليلية على 8 صيدليات، وذلك بعد عدة شكاوى مقدمة من الأهالي حول عدم وجود صيدلية مفتوحة بعد ساعات الظهيرة.

إداري لجنة الصحة صالح العلي, أوضح أن الواقع الصحي للناحية "شبه جيد"، وتابع "جدول المناوبة الليلية يسري على الصيدليات في الناحية من لحظة توزيعه، وعلى الصيدلانيين الالتزام به وفق ما تم تحديده".

ونوّه العلي، أن كل من يخالف التعليمات بخصوص المناوبات ستتم محاسبته، وفق الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر العلي في نهاية حديثه, أن لجنة الصحة حريصة على حياة الأهالي وسلامتهم "لذلك استقبلنا شكاويهم بكل رحابة صدر وقمنا بعمل جدي لإبقاء صيدلاني مناوب ليلاً".

وفي السياق ذكر الصيدلاني حمد الجاسم, أنهم استلموا جدول المناوبات من لجنة الصحة، وتم تحديد أدوار للصيادلة، للمناوبة الليلية على مدار الأسبوع.

وأكد الجاسم، على إنها "خطوة إيجابية" لخدمة أهالي الناحية، وأنهم ملتزمون بأدوارهم المخصصة.

(ب د/هـ ن)

ANHA