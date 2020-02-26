لجنة التربية والتعليم تنظم أول دوري كرة سلة للإناث في مدينة الرقة

وتأتي هذه البطولة سعياً من لجنة التربية والتعليم ولجنة الشباب والرياضة لزرع الروح الرياضية في النفوس الشابة، ونزع الأفكار السلبية التي سعى مرتزقة داعش إلى نشرها فيهم وذلك عن طريق تنظيم البطولات الرياضية لكرة القدم والسلة وباقي الأنشطة الشبابية الأخرى.

ضم هذا الدوري والذي يعدّ الأول من نوعه، وسابقة رياضية في مدينة الرقة 6 فرق من مدارس المدينة، وهم كل من مدرسة أبي تمام, الرافقة, البحتري , طارق بن زياد, مدرسة فاطمة الزهراء وأبي علاء المعري.

وحضر افتتاح الدوري أعضاء من لجنة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من مدربي كرة السلة في مدينة الرقة ومدرسو التربية الرياضية.

وانتهت مباريات اليوم بفوز فريقي مدرستي أبي تمام وأبي العلاء المعري.

)ج م/ م)

ANHA