لافروف: لا حلول وسط مع الإرهابيين في سوريا ولا يمكن تقديم التنازلات لهم

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "تركيا لم تبلغنا بوجود قواتها في إدلب".

وأضاف لافروف: " من حق الجيش السوري أن يقضي على الإرهابيين ولا نستطيع منعه من محاربتهم".

وكشف لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أردوغان اليوم "تطبيق ما تم الاتفاق عليه في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وشدد خلال حديثه على أن لا حلول وسط مع الإرهابيين في سوريا، وأنه لا يمكن تقديم أي تنازلات لهم.

وكانت تركيا أقرت بمقتل 33 من جنودها جراء غارات جوية على إدلب، الخميس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى بلغ 34.

وألقت روسيا باللوم على تركيا بشأن مقتل جنودها الذين كانوا موجودين وسط المرتزقة, وأكدت أن سبب التصعيد في إدلب هو محاولة شن المرتزقة هجوماً على قوات النظام السوري.

(ي ح)