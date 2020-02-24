لافروف: سنعترض على محاولات تبرئة الإرهابيين في إدلب

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الطاجيكي: "أؤكد مرة أخرى أننا سنعارض بشكل قاطع أي محاولات لتبرير الإرهابيين، الذين حددهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف "آمل أن تنتهي الاتصالات المستمرة بين جيشنا والجيش التركي بمشاركة الدبلوماسيين والأجهزة الأمنية بشكل إيجابي ولا يزال بإمكاننا الاتفاق على أنه لا يوجد مكان للإرهابيين في هذا الجزء من سوريا، كما أنه لا يجب أن يكون لهم مكان على الإطلاق".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد ميداني جنوب إدلب, حيث تمكنت قوات النظام من السيطرة على سبعة مناطق, فيما قصف الطيران محيط إحدى النقاط التركية.

(ي ح)