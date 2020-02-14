لافروف يلتقي تشاووش أوغلو في ميونخ يوم الأحد

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في الخارجية الروسية، أنه يجري التخطيط لعقد لقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأحد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.

وقال المصدر: "مثل هذا اللقاء قيد الإعداد".

وفي وقت سابق ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن لافروف سيرأس الوفد الروسي المشارك في أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ لقضايا السياسة الأمنية، والمقررة بين 14 و16 فبراير الحالي، مضيفة أن عدداً كبيراً من الاجتماعات والاتصالات والمحادثات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، يجري التخطيط لعقدها على هامش هذا المؤتمر.

ويأتي اللقاء بعد فشل المباحثات الروسية التركية للمرة الثانية في أنقرة، واتصالات الرئيسي التركي والروسي بشأن التصعيد في إدلب والذي قُتل خلاله جنود أتراك وسيطرت قوات النظام على مناطق مهمة.

(آ س)