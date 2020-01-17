كينو كبريل: التقارير التي اطّلع عليها لافروف غير دقيقة

رد الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطي على تصريح وزير الخارجية الروسي فيما يتعلق بإطلاق قواتهم لسراح مرتزقة داعش المعتقلين، وجاء في نص البيان:

أبدى السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية هذا اليوم قلقه بشأن معلومات حول إطلاق قوات سوريا الديمقراطية لسراح معتقلين من تنظيم داعش الإرهابي.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية، نؤكد بأن التقارير التي اطلع عليها السيد لافروف غير دقيقة، فيما يتعلق بملف إرهابيي داعش المعتقلين لدى قواتنا، حيث أننا على تواصل وتبادل الأفكار والمعلومات مع كل الدول ذات العلاقة في هذا الملف بما فيها روسيا الاتحادية، و كل الإرهابيين المعتقلين لدى قواتنا لديهم سجلات اسمية دقيقة.

و على الرغم من الغزو التركي لمناطقنا و ما شكّله من خطر على مراكز اعتقال هؤلاء الإرهابيين، واستمرار الدولة التركية في خروقاتها وهجماتها التي تشكّل خطراً حقيقياً مؤثراً في هذا المضمار، فإننا ما زلنا إلى الآن نؤمّن الحماية الكافية، وبنجاحٍ، لأماكن الاعتقال.

فيما يتعلق بالمتهمين ذوي الجنسية السورية، فإن الإدارة الذاتية تتعاطى معهم وفق القوانين السارية، حيث يخضعون لمحاكمات حقيقية، وكل من قضى فترة محكوميته، يُفرج عنه أصولاً، فالمحاكم المحلية هي صاحبة القرار في هذا الشأن.

(م ح)

ANHA