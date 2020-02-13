كيف قيّم الآشوريين في سوريا مؤامرة الـ 15 من شباط؟

يتخذ القائد عبد الله أوجلان صاحب فلسفة ونظام الأمة الديمقراطية, مكانة مرموقة لدى الشعب السوري بمختلف مكوناته, من " كرد, وعرب, وآشوريين, وغيرهم من الطوائف والقوميات, والأديان", وذلك لأنه دائماً ما كان يدعو إلى العيش المشترك بين كل المكونات وأخوة الشعوب, والمدافع عن حقوق المكونات والشعوب المضطهدة من قبل الحكومات والسلطات الحاكمة.

وفي مساع للحدّ من انتشار فكر القائد عبد الله أوجلان, تم استهدافه في الـ 15 من شباط عام 1999 عبر مؤامرة دولية, ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف مقاومة الشعوب المؤمنة بفكر القائد عبد الله أوجلان, حيث تستمر الفعاليات الجماهيرية المنددة بالمؤامرة بمشاركة كل المكونات والشعوب، ومنها الآشوريون في سوريا.

وللتعرف على رأي الآشوريين التقت وكالة "هاوار" بمواطنين آشوريين في شمال وشرق سوريا, ورصدت آراءهم حول المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان, وما أسبابها ودوافعها, وما جنته الدول المتآمرة بعد 21 عام, من عملية الاستهداف تلك.

ويرى الآشوريون في ناحية تل تمر والحسكة شمال وشرق سوريا أن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان هي مؤامرة استهداف الفكر النيّر الذي تحلّى به القائد, ومحاولة عرقلة وصول هذا الفكر إلى شعوب منطقة الشرق الأوسط, ووصفوا القائد عبد الله أوجلان بالقائد المدافع عن قضايا الشعوب المضطهدة ضد سلطاتها المستبدة لما كان يحمله من أفكار ومشاريع يمكن من خلالها التخلص من العبودية والاستغلال.

وأكدوا في السياق نفسه على أن الدول المتآمرة عام 1999 سعت إلى ترسيخ استبدادها ضد الشعوب, وأن تلك المؤامرة مستمرة إلى الوقت الراهن، من خلال استهداف تركيا لسوريا, إلا أنها لم تحقق أياً من أهدافها حتى الآن, بل على العكس زادت من التفاف الشعوب حول مشروع القائد, وعززت الثقة بين الشعوب, وزادت من وتيرة نضالها في وجه الاستبداد, وأدت إلى توسيع رقعة انتشار هذه الأفكار.

(م)

ANHA