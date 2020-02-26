كوسرت رسول يُهنّئ PYD بانتخاب رئاسة مشتركة جديدة

وجاء في نصّ برقيّة التّهنئة الّتي أرسلها كوسرت رسول لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ والرّئاسة المشتركة الجديدة ما يلي:

"الرّفاق عائشة حسّو وأنور مسلم

بمناسبة انتهاء مؤتمركم الثّامن وانتخابكم كرئاسة جديدة، أتقدّم إليكم بأحرّ التّهاني متمنّياً النّجاح في مهامكم.

إنّ عقد المؤتمر الثّامن لحزبكم في ظروف صعبة تمرّ بها سوريّا وغرب كوردستان، خاصّة وإنّ الإرهابيّين مازالوا يشكّلون خطراً علينا جميعاً، ما يتطلّب التّعاون والتّحالف لدحر الإرهاب، إضافة إلى ضمان حقوق شعبنا بالطّرق السّلميّة والدّيمقراطيّة.

مرّة أخرى، أهنّئكم، مجدّدين تأكيد الاتّحاد الوطنيّ الكوردستانيّ، على تطوير العلاقات مع جميع القوى والأطراف السّياسيّة المناضلة من أجل حماية مكتسباتنا، وضمان حقوق شعب كوردستان".

المصدر: PUKmedia