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كوسرت رسول يُهنّئ PYD بانتخاب رئاسة مشتركة جديدة

هنّأ رئيس المجلس الأعلى السّياسيّ ومصالح الاتّحاد الوطنيّ الكوردستانيّ كوسرت رسول، انتخاب رئاسة مشتركة جديدة لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ PYD .
خبر 2020-02-26T22:33:00 مركز الأخبار

وجاء في نصّ برقيّة التّهنئة الّتي أرسلها كوسرت رسول لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ والرّئاسة المشتركة الجديدة ما يلي:

"الرّفاق عائشة حسّو وأنور مسلم

بمناسبة انتهاء مؤتمركم الثّامن وانتخابكم كرئاسة جديدة، أتقدّم إليكم بأحرّ التّهاني متمنّياً النّجاح في مهامكم.

إنّ عقد المؤتمر الثّامن لحزبكم في ظروف صعبة تمرّ بها سوريّا وغرب كوردستان، خاصّة وإنّ الإرهابيّين مازالوا يشكّلون خطراً علينا جميعاً، ما يتطلّب التّعاون والتّحالف لدحر الإرهاب، إضافة إلى ضمان حقوق شعبنا بالطّرق السّلميّة والدّيمقراطيّة.

 مرّة أخرى، أهنّئكم، مجدّدين تأكيد الاتّحاد الوطنيّ الكوردستانيّ، على تطوير العلاقات مع جميع القوى والأطراف السّياسيّة المناضلة من أجل حماية مكتسباتنا، وضمان حقوق شعب كوردستان".

المصدر: PUKmedia


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