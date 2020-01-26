كوباني...آلة محلية الصنع لاستخراج 1000 م3 من البحص يومياً

ازداد الطلب على مواد البناء من إسمنت وبحص ونحاتة في مناطق شمال وشرق سوريا مع توسع أعمال البناء، وخاصة في مدينة كوباني التي تأثرت إلى حد كبير بظروف الحرب.

ومع زيادة الطلب على مادة البحص الفراتي بشكل خاص، وعدم قدرة الآلات القديمة على استخراج الكميات المطلوبة نظراً لارتفاع منسوب مياه الفرات في مناطق الاستخراج غربي مدينة كوباني على الضفة الشرقية لنهر الفرات, باتت هيئة الإدارة المحلية والبلديات مجبرة على إيجاد حل لهذه المشكلة.

حيث قامت الهيئة بتخصيص ميزانية وبجهود محلية بوضع آلة يبلغ طولها 14 متر وعرضها 4 أمتار، في الخدمة لاستخراج 1000 م3 من البحص الفراتي يومياً.

وتُوزّع الكميات المستخرجة على مناطق في إقليم الفرات، ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحريك عجلة البناء لأنها تؤمن أهم مادة مستخدمة في البناء، وتشييد المنازل والأبنية من قبل أهالي المنطقة.

وتقدر تكلفة هذه الآلة بـ 80 ألف دولار, وقد دخلت الخدمة فعلياً يوم أمس.

(ع م/ج)

ANHA