كوباني.. مشروع صرف مياه السيول يُتوّج بالنجاح في مرحلته الثانية

وكانت أحياء عدة من مدينة كوباني تعاني من مشكلة السيول التي كانت تجتاحها مع اشتداد الأمطار وزيادة كميتها، ما دفع بلدية الشعب في مدينة كوباني لإطلاق مشروع لصرف مياه السيول.

وبدأت البلدية تنفيذ المشروع في شباط/فبراير المنصرم، وما يزال المشروع مستمراً حتى الآن، وأُنجز منه 6700 متر.

وحفرت البلدية قناة لصرف المياه تتفرع منها عشرات المطريات لجمع المياه من الشوارع، وتمتد القناة من جنوب مدينة كوباني وتمر وسط المدينة لتنتهي في أحيائها الشرقية، إذ تصرف المياه هناك حيث حي "كانيا كردان".

ورغم أن تنفيذ المشروع لم يصل إلى نهايته بعد، ظهرت أولى بوادر نجاح المشروع، حيث تسربت المياه المُتجمّعة في الشوارع إلى القناة التي حفرتها البلدية وأخرجت المياه إلى خارج أحياء المدينة دون أن تتشكل السيول.

ومن المقرر مواصلة المشروع ليصل في نهايته إلى طول 10 كيلو متر، إذ تجري الآن عمليات الحفر بالقرب من مزار الشهيدة دجلة، والذي ستجتازه القناة نحو الجنوب، حيث توجد تلال ومسيلات مائية بينها تتجه إلى المدينة لتشكل السيول، وسيعمل المشروع على معالجة هذه المشكلة.

(س ع- ع م/ج)

ANHA