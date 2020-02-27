كوباني... شموع الاستذكار تنير أضرحة شهداء شهر شباط

بحضور المئات من الأهالي، نظّم مجلس عوائل الشّهداء في مقاطعة كوباني مراسم استذكار لشهداء شهر شباط، وذلك في مزار الشّهيدة دجلة جنوبيّ مدينة كوبانيّ.

حيثُ بدأت المراسم بكلمةٍ، ألقاها عضو مجلس عوائل الشّهداء عثمان إسماعيل، وجاء فيها: "شهداؤنا هم مصدر قوّتنا ومعنويّاتنا العالية، فهم أحياء في قلوبنا، ولن ننسى ذكراهم، وهذه الانتصارات الّتي تحقّقت في ثورتنا، كانت بفضل دماء الشّهداء، فهنا في هذا المزار اتّحدت أجزاء كردستان الأربعة".

وفي ختام حديثه، شدّد إسماعيل على ضرورة أن يعمل الجميع على حماية مكتسبات الشّهداء، كما أشار إلى ضرورة تحقيق الوحدة الكرديّة الّتي ستكون سدّاً منيعاً أمام محاولات الأعداء النّيل من الثّورة ومكتسباتها.

ومن ثمّ أشعل الأهالي الشّموع فوق أضرحة الشّهداء الّذين قدّموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدّفاع عن المنطقة أمام هجمات مرتزقة داعش وجبهة النّصرة، وجيش الاحتلال التّركيّ.

هذا ويواظب مجلس عوائل الشّهداء في كوباني على إقامة مراسم استذكار للشّهداء في نهاية كلّ شهر، وذلك لإحياء ذكراهم، وتجديد العهد في السّير على خطاهم.

(د أ/ج)

ANHA