كوباني.. حقوقيون يدعون المنظمات للتحرك وإلزام تركيا بتطبيق القوانين الدولية

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من مجلس العدالة، واتحاد المحامين في إقليم الفرات، تعليقا على الحريق الأخير الذي اندلع أمس في جزيرة إمرالي حيث يُحتجز القائد عبدالله أوجلان.

وقرأ نص البيان عضو مجلس العدالة في إقليم الفرات نبيل جاويش أمام مبنى المجلس في مدينة كوباني.

وجاء في نص البيان:

"إن الدولة التركية الطورانية مستمرة في انتهاك القانون الدولي والمواثيق والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان، والسجناء السياسيين، وعلى رأسهم القائد عبدالله أوجلان رمز النضال للشعب الكردي في سبيل حقوقه المشروعة.

حيث فرضت الحكومة التركية عليه العزلة في جزيرة إمرالي، ومنعت عنه الزيارات من قبل محاميه، وحرمته من كافة حقوقه القانونية، ولم تقم بواجباتها في متابعة وضعه الصحي في السجن، ولم تكتف الدولة التركية بذلك، بل قامت بافتعال الحرائق وإضرام النيران في أماكن توقيفه، وحول مقر سجنه، ووضعت حياته الشخصية في خطر شديد.

إن أفعال الفاشية التركية بقيادة الدكتاتور أردوغان تشير وبشكل لا يدع المجال للشك إلى نواياها السيئة تجاه القائد عبدالله أوجلان، حيث إن سلامة القائد هي من مسؤولية الدولة التركية الطورانية، وإن معاملتهم للقائد ليست معاملة أسير حرب أو موقوف، إنما تخرج هذه المعاملة عن إطار جميع القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

لذلك فإننا نهيب ونتوجه بهذا النداء إلى منظمة العفو الدولية، وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتحرك وفضح هذه الممارسات العدوانية وغير القانونية من قبل الدولة التركية، وفرض العقوبات المناسبة بحقها، وضرورة إلزامها بتطبيق القوانين الدولية وضمان أمن وسلامة القائد عبدالله أوجلان.

كما نهيب بمحكمة العدال الدولية بمحاكمة أردوغان كمجرم حرب، واعتباره زعيما للإرهاب العالمي، لإزهاقه أرواح الآلاف من السوريين، وعلى رأسهم الكرد وتشريدهم والقيام بتغييرات ديمغرافية، كما حدث في عفرين وكري سبي وسريه كانية.

إن التاريخ سيلعن أردوغان وأتباعه، لأنهم عاثوا في الأرض فسادا، ولم يسلم منهم بشر أو حجر".

(ه ح/ج)

ANHA