كوباني... الاتّحاد الدّيمقراطيّ ينهي سلسلةً من المحاضرات حول المؤامرة والعزلة المفروضة على أوجلان

شارك العشرات من أهالي ناحية جلبية المحاضرة الفكريّة الّتي نظّمها حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ، ومؤتمر ستار، وذلك بحضور الرّئاسة المشتركة لمقاطعة كوباني، وعدد من الإداريّين.

وتمحورت المحاضرة حول السُّبل الّتي تتّبعها تركيّا للقضاء على الثّورات الشّعبيّة عبر استهداف قيادات تلك الثّورات.

وفي هذا السّياق قال مصطفى عبدي عضو المجلس العام في حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ بإقليم الفرات: إنّ كافّة الثّورات الكرديّة استُهدفت بهذه الطّريقة، ونجحت مُخطّطات تركيّا في القضاء على تلك الثّورات سابقاً".

وأضاف: "في ثورتنا هذه أيضاً أرادت تركيّا أن تقضي على ثورة الشّعب الكرديّ، لكن القيادة الرّشيدة والسّياسة العميقة للقائد وقفت في وجه مُخططّاتها وسياساتها وأفشلتها".

وأكّد عبدي أنّ المجتمع الكرديّ عليه أن يقف يداً واحدةً للمطالبة بالإفراج عن القائد، في ظلّ ما تشهده المنطقة من نجاحات سياسيّة والّتي هي نتاج لفكر وفلسفة القائد.

هذا وقال مصطفى: "إنّ الدّولة التّركيّة تخاف من الفكر الحرّ السّاعي إلى تحرير الشّعوب من الذّهنيّات القومويّة للوصول إلى عيش مشترك".

من جهتها قالت الإدارية في لجنة التّدريب في مؤتمر ستار فلك يوسف: "إنّ أوّل رفاق درب القائد كانوا من أبناء الشعب التركي، وهذا لأنّ القائد كان يهدف بفكره إلى تحرير كافّة شعوب المنطقة من العبوديّة والتّبعيّة الضّيّقة للسّلطات والحكومات القومويّة لذا تأثر بفكره الكثير من الأحرار وتبنوا نهجه".

كما وأشادت فلك بالدّور الرّياديّ الّذي لعبه القائد في تخليص الكرديّة من سطوة المجتمعات الذّكوريّة، والوصول بها إلى المساواة الحقيقة مع الرّجل في بناء المجتمع وإدارته.

هذا وعُقدت تلك الاجتماع منذ عدّة أيام في سلسلة جلسات نظّمها حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ ضمن مقاطعة كوباني وبلداتها والنّواحي التّابعة للمقاطعة.

كما وعُقدت في نفس التّوقيت محاضرات في أمكان متفرّقة من مدينة كوباني، حيثُ انعقدت أيضاً محاضرة في قرية ميناس غربي المقاطعة 5 كيلو متر، بالإضافة إلى محاضرات أخرى عُقدت في حيّ الشّهيد بوطان وحيّ الشّهيد يحيى بالمدينة.

(س ع - ن ك/إ)

ANHA