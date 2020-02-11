كوباني.. أهالي مفقودي الانهيار الثلجي يستنكرون موقف السلطات التركية

وقع انهياران ثلجيان في ولاية "وان" في شمال كردستان, الأسبوع الماضي, ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وفقدان أثر آخرين كان بينهم أشخاص من مقاطعة كوباني.

رجلان وامرأة من قرى مدينة كوباني من بين المفقودين الذين لا يُعرف مصيرهم حتى الآن, بعد أن انقطع الاتصال بهم ولم يُعثر على أي أثر لهم, أثناء محاولتهم الوصول إلى تركيا بطرق غير شرعية عبر الحدود.

ويناشد أهالي المفقودين الجهات المعنية للمساعدة في الكشف عن مصير المفقودين، بعد أن امتنعت السلطات التركية عن منحهم أذونات سفر للتوجه إلى تركيا والبحث عن ذويهم.

وفي حديث لوكالة أنباء "هاوار" قال خليل فتحي حمزة, الأخ الأكبر لأحد المفقودين واسمه "آذاد فتحي حمزة" إن أخاه كان في لبنان منذ قرابة 12 عاماً وتوجه إلى تركيا للقاء والديه.

وأضاف: "توجه أخي من لبنان إلى هولير ومكث هناك 15 يوماً، وكان ينوي التوجه إلى تركيا ليرى والديه، ثم انطلق في رحلته وانقطعت أخباره".

وناشد خليل المنظمات الإنسانية للتدخل والمساعدة في إيجاد المفقودين، إذ قال: "إنه عمل لا إنساني أن تطلب إذناً للسفر للبحث عن أخاك المفقود فترفض الدولة منحك هذا الإذن "، في إشارة منه إلى رفض تركيا منحهم إذناً للسفر إلى أراضيها للمشاركة في البحث عن المفقودين.

ومن جهته، قال مصطفى عبدالرحمن، وهو عم عبدو أحمد عبدالرحمن، أحد المفقودين، من قرية خانيك آفدو جنوب شرق كوباني: "إن ابن أخي كان متوجهاً إلى أوروبا مع زوجته أندرين إيبش من قرية حلنج عندما فُقد أثره".

وأضاف: "على الدول أن تسارع في ضبط حدودها، ومنع هؤلاء المهربين من الإتجار بالبشر عبر استغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد".

وقال مصطفى إن المفقودين كانوا مجموعة من 4 أشخاص وكانوا على اتصال معهم لعدة أيام ثم انقطع الاتصال بهم.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بالانهيارين الثلجيين، فإن 33 شخصا لقوا حتفهم, بينما هنالك عدداً من المفقودين لا معلومات عن مصيرهم حتى الآن.

(ج)

ANHA