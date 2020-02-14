وقال مستشار وزارة الصّحّة والسّكّان لشؤون الإعلام، المتحدّث الرّسميّ للوزارة، خالد مجاهد: إنّ الوزارة نجحت في اكتشاف أوّل حالة شخص أجنبيّ مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطّة الاحترازيّة الوقائيّة الّتي تطبّقها الوزارة، من خلال تفعيل البرنامج الإلكترونيّ لتسجيل ومتابعة القادمين من الدّول الّتي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا، ومن خلال الفرق الوقائيّة الّتي تتابعهم على مدار السّاعة.

وكان المتحدّث الرّسميّ باسم وزارة الصّحّة المصريّة، قد قال الأحد الماضي: إنّ مصر "خالية تماماً" من أيّ حالات مصابة بفيروس كورونا، ولم يتمّ رصد أيّ حالة إصابة أو اشتباه حتّى الآن بكافّة محافظات الجمهوريّة.

المصدر: وكالات