كشف "أجنبي" مُصابٍ بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصّحّة والسّكّان المصريّة، ومنظّمة الصّحّة العالميّة في بيان مشترك، الجمعة، تأكيد أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتين إلى أنّ المُصاب "أجنبيّ"، وليس مواطناً مصريّاً.
العالم والشرق الأوسط 2020-02-14T19:46:00 مركز الأخبار

وقال مستشار وزارة الصّحّة والسّكّان لشؤون الإعلام، المتحدّث الرّسميّ للوزارة، خالد مجاهد: إنّ الوزارة نجحت في اكتشاف أوّل حالة شخص أجنبيّ مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطّة الاحترازيّة الوقائيّة الّتي تطبّقها الوزارة، من خلال تفعيل البرنامج الإلكترونيّ لتسجيل ومتابعة القادمين من الدّول الّتي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا، ومن خلال الفرق الوقائيّة الّتي تتابعهم على مدار السّاعة.

وكان المتحدّث الرّسميّ باسم وزارة الصّحّة المصريّة، قد قال الأحد الماضي: إنّ مصر "خالية تماماً" من أيّ حالات مصابة بفيروس كورونا، ولم يتمّ رصد أيّ حالة إصابة أو اشتباه حتّى الآن بكافّة محافظات الجمهوريّة.

المصدر: وكالات


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