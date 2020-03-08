كري سبي...اقتتال بين المرتزقة لبسط النفوذ على البوابة الحدودية

وتشهد مدينة كري سبي/تل أبيض اشتباكات بين مرتزقة "أحرار الشرقية" و"الجبهة الشامية" بالقرب من البوابة الحدودية، في سعي لكل من الفصيلين بسط نفوذه على البوابة الحدودية.

وبحسب مصادر موثوقة ومطلعة من داخل المدينة إن سبب الاقتتال هو رغبة مرتزقة "الجبهة الشامية" بسط نفوذها على البوابة الحدودية، وأدى ذلك إلى نشوب اشتباكات بينها وبين "أحرار الشرقية" التي تريد هي الأخرى فرض نفوذها على البوابة.

وتلا الاشتباكات فرض حظر للتجوال على المدنيين داخل المدينة.

وتتكرر سيناريوهات الاقتتال بين فصائل المرتزقة في المناطق المحتلة بين الحين والآخر، مما يؤثر سلباً على حياة المدنيين من ناحية تأمين متطلباتهم اليومية في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المناطق المحتلة من قبل تركيا.

(م أ/ج)

ANHA