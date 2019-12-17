كارولين بزي: الحريري طلب تأجيل الاستشارات قلقاً من موقف الكتل المسيحية

تستمر الأزمة اللبنانية بالمراوحة, حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية بشأن تشكيل الحكومة للمرة الثانية على التوالي فيما تتواصل الاحتجاجات، وتعقيباً على ذلك تحدث لوكالة أنباء هاوار الصحفية اللبنانية كارولين بزي.

كارولين بدأت حديثها قائلة "من البداية كان هناك اعتراض من قبل تيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين، على فكرة التأليف قبل التكليف، حيث الاتفاق على الوزراء الذين سيكونون ضمن الحكومة المقبلة، قبل تكليف رئيس الحكومة, لكن جاء إعلان دار الفتوى الأحد الماضي عن أن سعد الحريري هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة لينسف تلك النظرية، وبالفعل انسحب على إثرها سمير الخطيب المرشح لرئاسة الحكومة الأحد الماضي، ليتم تعيين موعد جديد للاستشارات وهو يوم الاثنين، وبالتالي أصبح سعد الحريري هو المرشح الوحيد بعدما تم حرق كل الأسماء التي رشحها الحريري سابقاً".

وأوضحت "في اليومين الماضيين وتحديداً ليلة الأحد والاثنين، شهدنا تطورات جديدة فيما يتعلق بالحراك أو الثورة أو الانتفاضة, حيث شهدنا اشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، وذلك من خلال رمي المفرقعات والحجارة على عناصر القوى الأمنية ما دفع القوى الأمنية للرد على المتظاهرين بالقنابل المُسيلة للدموع.

واشتدت وتيرة المواجهات بالأمس ليلاً، ما دفع وزيرة الداخلية ريا الحسن للتعبير عن خشيتها من أن هذه التحركات المشبوهة يمكن أن تهدف إلى تأجيل الاستشارات النيابية, ويبدو أن الرئيس الحريري لبى طلب المتظاهرين وطلب من رئيس الجمهورية تأجيل موعد الاستشارات إلى يوم الخميس المقبل".

ورأت الصحفية كارولين "ما حدث بالشارع بالأمس يُشير إلى أن لا عفوية بذلك، لأن المتظاهرين حملوا معهم أقنعة واقية من القنابل المُسيلة للدموع، وكذلك الخوذ لحماية أنفسهم، أي أن كل شيء مُجهّز له, بالإضافة إلى ذلك وصل إلى وسط بيروت بالأمس عدد من الباصات التي تقل المتظاهرين من الشمال. وللأسف هذه الصورة التي حاولوا مراراً أن يصوروا بها أهل طرابلس، وكذلك هي الصورة التي يقومون بتصويرها لأهالي الخندق العميق المجاور لوسط بيروت".

وبشأن الخلاف على تكليف الحريري كشفت بزي "الكتل المسيحية أعلنت أنها لن تختار الحريري، لاسيما القوات والكتائب، بينما التيار الوطني الحر لم يعلن عن مرشح لرئاسة الحكومة، وبالتالي لو حاز الحريري على أكثرية الأصوات إلا أن تكليفه لن يكون ميثاقي، بسبب عزوف الكتل المسيحية عن تسميته.

واختتمت الصحفية اللبنانية حديثها "برأيي أن ما حدث في الشارع كان بالبداية لتأجيل الاستشارات ولكن من حرّض على ذلك لم يفلح، والصورة بدت أوضح بعدما طلب الرئيس الحريري من الرئيس عون تأجيل الاستشارات النيابية الخميس المقبل من أجل المزيد من التشاور، ولاسيما مع الكتل المسيحية".

ANHA