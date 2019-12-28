قوى الأمن الداخلي في حلب تتخذ إجراءات احترازية بمناسبة رأس السنة الميلادية

وأعلنت قوى الأمن الداخلي عن إجراءاتها خلال بيان كتابي.

وجاء في البيان":

نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لعموم أبناء شعبنا بمناسبة اقتراب عبد الميلاد المجيد وحلول رأس السنة الميلادية ونتمنى مرور هذه الأعياد وسط أجواء يسودها الأمن والأمان

وعلى ذلك يرجى التقيد بالإجراءات التالية بخصوص احتفالات عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية وكل عام وأنتم بخير

1-يمنع دخول الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها وأنواعها (المتوسطة والكبيرة) إلى الأحياء.

2-يمنع التجول بالدراجات النارية بكافة أنواعها حتى العسكرية منها.

3-الحرص على عدم التجمعات.

4-الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة أو جسم غريب والاتصال بأقرب مخفر متواجد في الأحياء.

5-خارج القوانين والأنظمة النافذة يمنع أطلاق الأعيرة النارية من قبل المواطنين والقوات العسكرية والأمنية تحت طائلة المحاسبة والمسؤولية القانونية.

6-من أجل أعضاء قوى الأمن الداخلي أن يكونوا في جاهزية تامة لحماية الحي والمواطنين المحتفلين بالعيد وأن تكون الدوريات مستمرة على مدار 28 ساعة في الأحياء.

يبدأ تنفيذ هذا البيان يوم السبت الموافق 28 كانون الأول 2019حتى يوم الأربعاء الموافق 1-1-2020

القيادية العامة لقوى الأمن الداخلي بحلب".

(م)